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Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH

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Leobersdorfer Maschinenfabrik (LMF) is the leading manufacturer of innovative compressor solutions.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH
Südbahnstraße 28
2544 Leobersdorf
Austria
+43225690010
office@LMF.at
https://www.LMF.at
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