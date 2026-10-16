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B&R Industrial Automation GmbH

Краткая информация
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B&R – инновационная компания в области автоматизации со штаб-квартирой в Австрии и филиалами по всему миру. Являясь лидером рынка промышленной автоматизации, B&R объединяет новейшие технологии с передовым инжинирингом.

B&R предоставляет клиентам из самых разных отраслей промышленности превосходные комплексные решения ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Австрия
+43774865860
+437748658626
office@br-automation.com
http://www.br-automation.com
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