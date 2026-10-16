B&R Industrial Automation GmbH
Краткая информация
B&R – инновационная компания в области автоматизации со штаб-квартирой в Австрии и филиалами по всему миру. Являясь лидером рынка промышленной автоматизации, B&R объединяет новейшие технологии с передовым инжинирингом.
B&R – инновационная компания в области автоматизации со штаб-квартирой в Австрии и филиалами по всему миру. Являясь лидером рынка промышленной автоматизации, B&R объединяет новейшие технологии с передовым инжинирингом.
B&R предоставляет клиентам из самых разных отраслей промышленности превосходные комплексные решения ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
B&R Industrial Automation GmbH
B&R Straße 1
5142 Eggelsberg
Австрия
5142 Eggelsberg
Австрия