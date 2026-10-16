BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
Краткая информация
BERTSCH-LASKA предлагает индивидуальные и эффективные технологические решения - от планирования (разработки концепции) до поставки, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения, технического сопровождения и сервисного обслуживания в области убоя скота, переработки мяса и производства колбасной и деликатесной продукции – и ...
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Как связаться
Штаб-квартира
BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz
Австрия
6700 Bludenz
Австрия
BERTSCH-LASKA Produktions- und Handels-GmbH
Baumgasse 68
1030 Wien
Австрия
1030 Wien
Австрия