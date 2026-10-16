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BHDT GmbH

Краткая информация
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BHDT является технологически квалифицированным поставщиком и производителем систем высокого давления и компонентов высокого давления для химической и нефтехимической промышленности. Многолетний опыт, превосходные материалы и великолепное качество отличают BHDT GmbH на мировом рынке.

Продукция трех производственных ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

BHDT GmbH
Werk-VI-Straße 52
8605 Kapfenberg
Австрия
+4338623030
+4338623034
office@bhdt.at
http://www.bhdt.at
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