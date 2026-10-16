BHDT GmbH
Краткая информация
BHDT является технологически квалифицированным поставщиком и производителем систем высокого давления и компонентов высокого давления для химической и нефтехимической промышленности. Многолетний опыт, превосходные материалы и великолепное качество отличают BHDT GmbH на мировом рынке.
BHDT является технологически квалифицированным поставщиком и производителем систем высокого давления и компонентов высокого давления для химической и нефтехимической промышленности. Многолетний опыт, превосходные материалы и великолепное качество отличают BHDT GmbH на мировом рынке.
Продукция трех производственных ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
BHDT GmbH
Werk-VI-Straße 52
8605 Kapfenberg
Австрия
8605 Kapfenberg
Австрия