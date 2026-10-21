Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Краткая информация
Candol – австрийское семейное предприятие, которое с 1989 года специализируется на культуре эксклюзивной сервировки стола. Столовое белье "Magic Linen" и настольные лампы "Miracle Lamps" собственного производства обладают австрийским знаком качества „Austria Gütesiegel“.
Candol – австрийское семейное предприятие, которое с 1989 года специализируется на культуре эксклюзивной сервировки стола. Столовое белье "Magic Linen" и настольные лампы "Miracle Lamps" собственного производства обладают австрийским знаком качества „Austria Gütesiegel“.
Преимущества продукции Candol "Magic Linen":
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Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Австрия
2340 Mödling
Австрия