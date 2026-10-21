русский
Seitennavigation
Inhalt

Candol Produktions- und HandelsgesmbH

Краткая информация
логотип

Candol – австрийское семейное предприятие, которое с 1989 года специализируется на культуре эксклюзивной сервировки стола. Столовое белье "Magic Linen" и настольные лампы "Miracle Lamps" собственного производства обладают австрийским знаком качества „Austria Gütesiegel“.

Преимущества продукции Candol "Magic Linen":
• ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Candol Produktions- und HandelsgesmbH
Kalterer Gasse 8
2340 Mödling
Австрия
+432236226250
+43223646883
sales@candol.com
http://www.candol.com
vCard