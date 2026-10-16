Cimbria Heid GmbH
Краткая информация
Разработанные, изготовленные и построенные компанией Cimbria Heid установки и машины для обработки зерна, семян и сыпучих продуктов характеризуются высоким технологическим стандартом. Доля экспорта составляет около 95%.
Разработанные, изготовленные и построенные компанией Cimbria Heid установки и машины для обработки зерна, семян и сыпучих продуктов характеризуются высоким технологическим стандартом. Доля экспорта составляет около 95%.
Ассортимент включает в себя все оборудование, необходимое для очистки, сушки, сортировки, ...
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Как связаться
Филиалы в этой стране
Cimbria Heid Büro Kasachstan
Nurmagambetovstrasse 176, Büro 46
020100 Akkol
Казахстан
020100 Akkol
Казахстан
Штаб-квартира
Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstraße 4
2000 Stockerau
Австрия
2000 Stockerau
Австрия