русский
Seitennavigation
Inhalt

Cimbria Heid GmbH

Краткая информация
логотип

Разработанные, изготовленные и построенные компанией Cimbria Heid установки и машины для обработки зерна, семян и сыпучих продуктов характеризуются высоким технологическим стандартом. Доля экспорта составляет около 95%.

Ассортимент включает в себя все оборудование, необходимое для очистки, сушки, сортировки, ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Филиалы в этой стране

Cimbria Heid Büro Kasachstan
Nurmagambetovstrasse 176, Büro 46
020100 Akkol
Казахстан
+77712973701
tsv@cimbria.com
http://www.cimbria.com/
vCard

Штаб-квартира

Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstraße 4
2000 Stockerau
Австрия
+4322666990
+43226665590
Cimbria.Heid@AGCOcorp.com
http://www.cimbria.com
vCard