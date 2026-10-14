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Erne Fittings GmbH

Краткая информация
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Erne Fittings изготавливает прочно свариваемые трубопроводные соединения (приварные фитинги) на протяжении почти 100 лет. Это позволило богатому традициями предприятию из Форарльберга стать ведущим в мире премиум-поставщиком приварных фитингов для тех областей применения, в которых требуется допуск к эксплуатации.

На ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

Erne Fittings GmbH
Hauptstraße 48
6824 Schlins
Австрия
+4355245010
+435524501930
office@ernefittings.com
http://www.ernefittings.com
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