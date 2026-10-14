Erne Fittings GmbH
Краткая информация
Erne Fittings изготавливает прочно свариваемые трубопроводные соединения (приварные фитинги) на протяжении почти 100 лет. Это позволило богатому традициями предприятию из Форарльберга стать ведущим в мире премиум-поставщиком приварных фитингов для тех областей применения, в которых требуется допуск к эксплуатации.
Erne Fittings изготавливает прочно свариваемые трубопроводные соединения (приварные фитинги) на протяжении почти 100 лет. Это позволило богатому традициями предприятию из Форарльберга стать ведущим в мире премиум-поставщиком приварных фитингов для тех областей применения, в которых требуется допуск к эксплуатации.
На ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
Erne Fittings GmbH
Hauptstraße 48
6824 Schlins
Австрия
6824 Schlins
Австрия