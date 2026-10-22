Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Краткая информация
Группа HERZ, основанная в 1986 году и насчитывающая около 3 300 сотрудников и 36 производственных площадок в Европе, является одним из наиболее значимых производителей в области инженерных систем зданий и представлена в более чем 100 странах мира. Ассортимент продукции включает в себя арматуру, фитинги, регулирующие и ...
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2 Филиалы в этой стране
HERZ Kasachstan TOO
Kuyshi Dina 25/2, apartment 4a
010000 Astana
Казахстан
010000 Astana
Казахстан
Herz Kasachstan Almaty Filiale
ул.Нурмакова, 1/1
050000 Almaty
Казахстан
050000 Almaty
Казахстан
Штаб-квартира
Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 22
1230 Wien
Австрия
1230 Wien
Австрия