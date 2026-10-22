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Herz Armaturen Ges.m.b.H.

Краткая информация
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Группа HERZ, основанная в 1986 году и насчитывающая около 3 300 сотрудников и 36 производственных площадок в Европе, является одним из наиболее значимых производителей в области инженерных систем зданий и представлена в более чем 100 странах мира. Ассортимент продукции включает в себя арматуру, фитинги, регулирующие и ...

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Как связаться

Как связаться

2 Филиалы в этой стране

Штаб-квартира

Herz Armaturen Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 22
1230 Wien
Австрия
+43161626310
+4316162631227
office@herz.eu
http://www.herz.eu
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