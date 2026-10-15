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HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group

Краткая информация
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HOT – ведущая компания в сфере консалтинга и повышения квалификации для международной нефтегазовой отрасли. Имея более чем 30-летний опыт работы, компания является признанным поставщиком интегрированных исследований в области геонаук, месторождений и их эксплуатации. Микрофлюидные решения ‘rock-on-a-chip’ (InspIOR) ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group
Parkstraße 6
8700 Leoben
Австрия
+433842430530
+433842430531
hot@hoteng.com
http://www.hoteng.com
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