HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group
Краткая информация
HOT – ведущая компания в сфере консалтинга и повышения квалификации для международной нефтегазовой отрасли. Имея более чем 30-летний опыт работы, компания является признанным поставщиком интегрированных исследований в области геонаук, месторождений и их эксплуатации. Микрофлюидные решения ‘rock-on-a-chip’ (InspIOR) ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
HOT Engineering GmbH - The HOT Energy Group
Parkstraße 6
8700 Leoben
Австрия
8700 Leoben
Австрия