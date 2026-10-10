ILF Consulting Engineers
Краткая информация
Группа ILF – это международная, полностью независимая инженерно-консалтинговая компания, которая оказывает поддержку своим клиентам в успешной реализации технически сложных и амбициозных промышленных и инфраструктурных проектов.
Отрасль
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Филиалы в этой стране
ILF Kazakhstan LLP
98, Panfilov street
050000 Almaty
Казахстан
050000 Almaty
Казахстан
Штаб-квартира
ILF Consulting Engineers
Feldkreuzstraße 3
6063 Rum
Австрия
6063 Rum
Австрия
ILF Consulting Engineers
Würtzlerstraße 3
1030 Wien
Австрия
1030 Wien
Австрия