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ILF Consulting Engineers

Краткая информация
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Группа ILF – это международная, полностью независимая инженерно-консалтинговая компания, которая оказывает поддержку своим клиентам в успешной реализации технически сложных и амбициозных промышленных и инфраструктурных проектов.

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Филиалы в этой стране

ILF Kazakhstan LLP
98, Panfilov street
050000 Almaty
Казахстан
+7712276 65 95
https://www.ilf.com/en-kz/offices/ilf-kazakhstan-consulting-engineers-llc/
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