русский
Seitennavigation
Inhalt

O. Salm & Co. Gesellschaft m.b.H.

Краткая информация
логотип

Фирма SALM - это один из старейших производителей пивоваренного оборудования в Европе. Соблюдение традиций в третьем поколении создает основу для достижения наивысшего качества и самых современных технологий.

Пивоваренные установки фирмы SALM гарантируют производство превосходного выдержанного пива, пшеничного пива ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

O. Salm & Co. Gesellschaft m.b.H.
Apollogasse 6
1072 Wien
Австрия
+43152312360
+4315267343
office.vienna@salm-austria.com
http://www.salm-austria.com
vCard