O. Salm & Co. Gesellschaft m.b.H.
Краткая информация
Фирма SALM - это один из старейших производителей пивоваренного оборудования в Европе. Соблюдение традиций в третьем поколении создает основу для достижения наивысшего качества и самых современных технологий.
Фирма SALM - это один из старейших производителей пивоваренного оборудования в Европе. Соблюдение традиций в третьем поколении создает основу для достижения наивысшего качества и самых современных технологий.
Пивоваренные установки фирмы SALM гарантируют производство превосходного выдержанного пива, пшеничного пива ...
Как связаться
Как связаться
Штаб-квартира
O. Salm & Co. Gesellschaft m.b.H.
Apollogasse 6
1072 Wien
Австрия
1072 Wien
Австрия