Mining and Metals Central Asia 2026

31-я Центрально-Азиатская международная выставка Mining & Metals Central Asia 2026 прошла в Алматы, объединив 550 компаний из 35 стран и шесть национальных групп. Среди участников были ведущие производители оборудования, инвесторы, представители государственных органов и крупнейшие казахстанские горнодобывающие компании, такие как Kazakhmys, KAZ Minerals, ERG и Kazzinc.

Австрия была представлена национальным павильоном, объединившим пять компаний: ANDRITZ AG, AGRU Kunststofftechnik GmbH, PlanRadar, Seal Maker GmbH и REMA TIP TOP GmbH. Австрийские компании представили инновационные технологии и решения для горнодобывающей и металлургической отраслей, продемонстрировав австрийский опыт в области машиностроения, цифровизации, устойчивого развития и промышленных инноваций. Важным событием стало вручение австрийскому национальному павильону награду Best National Group Award, отметившей профессионализм участников, командную работу и заметное присутствие Австрии на региональном рынке.

Выставка Mining & Metals Central Asia 2026 предоставила ценные возможности для установления новых деловых контактов, обмена опытом и укрепления экономических связей между Австрией и Казахстаном. ADVANTAGE AUSTRIA Almaty выражает искреннюю благодарность всем участвовавшим компаниям, партнёрам и посетителям за активное участие, интерес к австрийским технологиям и плодотворные деловые встречи.

Для получения дополнительной информации о нашем мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте almaty@advantageaustria.org или по телефону +7 727 225 14 86.