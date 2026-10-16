het eerste onzichtbare geHoorimplantaat komt uit oostenrijk

De geschiedenis van het Oostenrijkse bedrijf in medische technologie begint meer dan 50 jaar geleden aan de Technische Universiteit van Wenen. Sindsdien heeft MED-EL baanbrekende innovaties op de markt gebracht en technologisch verder ontwikkeld – en daarmee het leven en de beleving van veel mensen met gehoorverlies verbeterd. Nu is het wereldwijd eerste en enige onzichtbare cochleair implantaat gepresenteerd, waarbij alle onderdelen volledig onder de huid zitten.

Bij licht tot matig gehoorverlies worden klassieke hoortoestellen gebruikt. Deze versterken het geluid, waardoor geluiden luider klinken. Bij ernstige vormen van gehoorverlies is dat niet voldoende. Hier komen cochleaire implantaten om de hoek kijken. Deze omzeilen beschadigde delen van het binnenoor en stimuleren de gehoorzenuw rechtstreeks: het geluid wordt door een apparaat opgevangen en doorgegeven aan het implantaat. Het implantaat stimuleert het slakkenhuis (cochlea) met elektrische signalen. De gehoorzenuw transporteert deze signalen naar de hersenen. Daar worden ze verwerkt en als geluiden waargenomen.



Ingeborg en Erwin Hochmair, de oprichters van het Oostenrijkse familiebedrijf MED-EL, begonnen in 1975 met de ontwikkeling van cochleaire implantaten. Het eerste implantaat werd in 1977 chirurgisch geïmplanteerd en wordt beschouwd als de basis voor de moderne implantaten van vandaag. De visie om een implantaat te ontwikkelen dat van buitenaf volledig onzichtbaar is, werd al vroeg als doel geformuleerd. De onderzoekers waren ervan overtuigd dat een dergelijke variant niet alleen esthetisch aantrekkelijker zou zijn, maar vooral ook positieve psychologische effecten zou hebben. Lange tijd waren er echter geen geschikte batterijen of microfoons beschikbaar. Als de microfoon bijvoorbeeld onder de huid zit, verandert het geluid. Het bouwen van een microfoon die hiermee om kan gaan, was de grootste uitdaging.



Na in totaal 15 jaar onderzoek en ontwikkeling presenteerde MED-EL nu met trots het eerste cochleair implantaat dat volledig onder de huid wordt geplaatst. Wereldwijd zijn al zo'n 40 patiënten hiermee uitgerust; onlangs werd het eerste implantaat buiten een studie om operatief geplaatst. Voor de betrokkenen betekent het nieuwe implantaat een nieuwe stap op weg naar zelfstandigheid, vrijheid en levensvreugde, aangezien het product ook 's nachts of onder water kan worden gedragen en tijdens het opladen van de batterij volledig gebruiksklaar is.



MED-EL is dit jaar ook bekroond met de TRIGOS, de Oostenrijkse prijs voor verantwoord ondernemen. De onderscheiding was een erkenning voor de internationale inzet van het bedrijf, dat projecten uitvoert in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Daarbij gaat het om een holistische aanpak ter versterking van systemen voor gehoorgezondheid. De focus ligt op opleiding, vroege diagnose en laagdrempelige kennisoverdracht. Het doel van MED-EL om doofheid als communicatiebarrière te overwinnen en patiënten een betere levenskwaliteit te bieden, wordt zo internationaal waargenomen.

