DE „Weense Wurstelprater-cultuur“ wordt UNESCO-werelderfgoed

Oostenrijk is niet alleen een economische natie en een land van ondernemerschap met gepassioneerde en innovatieve ondernemers. Oostenrijk is ook een culturele natie en een land dat zijn gebruiken en tradities in ere houdt. Veel culturele bezienswaardigheden en feesten beloven bijzondere ervaringen. Een aantal daarvan is door de UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) uitgeroepen tot werelderfgoed of cultureel erfgoed. Hiermee geeft de organisatie invulling aan haar missie om cultureel erfgoed te beschermen en in stand te houden. Dit betreft zowel plaatsen, monumenten, landschappen en locaties als artistieke en mondeling overgeleverde tradities, maatschappelijke rituelen, traditionele ambachtelijke technieken of podiumkunsten.



Op de Internationale Dag van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, half oktober, werd de lijst uitgebreid met zes vermeldingen uit Oostenrijk: Naast het jodelen, de vervaardiging van en de kennis over de klederdracht uit het Walsertal en de kennis en culturele praktijken rond het zeldzame runderras „Tux-Zillertaler Rind“ werd ook een Weense instelling opgenomen in de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO: de „Wiener Wurstelprater"-cultuur.



De Weense Wurstelprater behoort tot de oudste pretparken ter wereld. Het is een populaire attractie voor toeristen en daardoor internationaal bekend. In tegenstelling tot vergelijkbare pretparken is de Wurstelprater tot op de dag van vandaag vrij en gratis toegankelijk. Dat maakt het tot een bijzondere plek van ontmoeting en diversiteit. Jaarlijks bezoeken 7 miljoen mensen het park met zijn meer dan 200 attracties en 50 horecagelegenheden. Bovendien diende het al als inspiratiebron, thema en decor voor schrijvers, componisten en filmmakers.

Ooit was het gebied een keizerlijk jachtgebied, waar alleen mensen van adel toegang toe hadden. In 1766 schonk keizer Jozef II het groene park aan de Weense bevolking, als plek voor ontspanning. Met de vergunning voor horecagelegenheden begon wat tot op de dag van vandaag de bijzondere sfeer in de Weense Prater bepaalt. Want niet alleen horeca-uitbaters, koffiehuiseigenaren en peperkoekverkopers openden hun kraampjes, ook schommels, draaimolens en kegelbanen deden hun intrede. Zo vond naast ontspanning ook plezier zijn weg naar de Prater. Curiositeitenkabinetten, poppentheaters en schietkramen, draaiorgelspelers, Heurigen-zangers en damesorkesten, „Venetië in Wenen“ (vermoedelijk het eerste themapark ter wereld), het reuzenrad en moderne, hoogtechnologische grote attracties – de Wurstelprater heeft zich sinds zijn ontstaan voortdurend verder ontwikkeld. Dit wordt mogelijk gemaakt door het doorgeven van ervaring en kennis binnen de „Praterfamilies“. Velen van hen zijn al sinds de 19e eeuw in de Prater gevestigd en bezitten ongeveer 90% van de handelszaken. Ze kennen de plek, geven er al generaties lang hun stempel op en houden hem levendig. In combinatie met de bezoekers ontstaat de bijzondere Prater-sfeer.



En juist deze traditie en cultuur zijn nu verheven tot immaterieel erfgoed – precies op tijd voor het 260-jarige jubileum van de Weense Wurstelprater dit jaar. De UNESCO-werelderfgoed- en cultuurerfgoedtour kan dus in Wenen beginnen en door heel Oostenrijk gaan.

