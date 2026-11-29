Na Áustria, as normas têm a designação ÖNORM. Eles são publicados pela Austrian Standards International, a organização austríaca de normalização. A Austrian Standards International organiza e coordena o desenvolvimento de normas por partes envolvidas e interessadas da indústria, administração, ciência e proteção ao consumidor, que enviam seus representantes aos comitês. Além disso, a Austrian Standards coordena a participação de especialistas austríacos nos trabalhos de normalização em toda a Europa e no mundo inteiro no CEN (Comitê Europeu de Normalização) ou no ISO (Organização Internacional de Normalização).

Normas Europeias

Mais de 90% das normas válidas atualmente na Áustria são de origem européia ou internacional. As normas europeias (chamadas "ÖNORM EN" na Áustria) são idênticas em todos os países da União Europeia e da Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA, European Free Trade Association), incluindo Macedônia e Turquia, e assim eliminam barreiras comerciais dentro do Espaço Econômico Europeu (EEA, European Economic Area). Elas são elaboradas em conjunto e por consenso pelos delegados dos comitês nacionais.

As organizações europeias de normalização são:



Comitê Europeu de Normalização, CEN

Comitê Europeu de Normalização Eletrotécnica, CENELEC

Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações, ETSI





Em muitos casos, as Normas Europeias são um instrumento para atender os requisitos essenciais da legislação europeia (diretrizes da UE) na prática e, portanto, criam as condições para que mercadorias sejam comercializadas no mercado europeu.

Uma lista das diretrizes relevantes e das normas relacionadas pode ser encontrada no site da "New Approach" (em inglês).

Normas Internacionais

Além das Normas Europeias, existem normas reconhecidas mundialmente: essas são denominadas Normas Internacionais (ISO). Tais Normas Internacionais aceitas na Áustria são referidas como normas "ÖNORM ISO". Muitas Normas Internacionais também são adotadas como Normas Europeias e, portanto, incorporadas ao corpo nacional de normas ("ÖNORM EN ISO" na Áustria).

As organizações internacionais de normalização são:



Organização Internacional de Normalização, ISO

Comissão Eletrotécnica Internacional, IEC

União Internacional de Telecomunicações, ITU



Normas Nacionais

Embora as Normas Europeias (e Internacionais) representem mais de 90% do conjunto de normas austríacas, existem também normas estritamente nacionais. As ÖNORMs nacionais foram e são desenvolvidas principalmente em áreas nas quais até agora não houve nenhuma necessidade de normas supranacionais.