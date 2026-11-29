As empresas comerciais austríacas possuem um enorme know-how sobre os mercados mundiais devido às suas décadas de experiência. Elas podem, portanto, ser muito úteis no desenvolvimento de negócios ligados a importação e exportação. O comércio em trânsito, ou seja, a ligação entre dois mercados através de uma empresa austríaca, ganha cada vez mais significado.

É sobretudo o conhecimento detalhado dos mercados da Europa Central e do Leste que caracteriza as empresas austríacas deste setor. As empresas, entretanto, também possuem representantes em praticamente todos os mercados mundiais. A alta flexibilidade, a entrega de mercadorias em qualquer local desejado, bem como o fornecimento do know-how correspondente, torna as empresas austríacas de comércio exterior parceiros confiáveis e demandados.