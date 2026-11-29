As empresas comerciais austríacas possuem um enorme know-how sobre os mercados mundiais devido às suas décadas de experiência. Elas podem, portanto, ser muito úteis no desenvolvimento de negócios ligados a importação e exportação. O comércio em trânsito, ou seja, a ligação entre dois mercados através de uma empresa austríaca, ganha cada vez mais significado.
É sobretudo o conhecimento detalhado dos mercados da Europa Central e do Leste que caracteriza as empresas austríacas deste setor. As empresas, entretanto, também possuem representantes em praticamente todos os mercados mundiais. A alta flexibilidade, a entrega de mercadorias em qualquer local desejado, bem como o fornecimento do know-how correspondente, torna as empresas austríacas de comércio exterior parceiros confiáveis e demandados.
E o comércio externo austríaco é uma verdadeira história de sucesso. Em 2006, tanto na importação como na exportação, foi respectivamente possível quebrar as barreiras dos 100 mil milhões de euros. Cada terceiro posto de trabalho depende directa ou indirectamente do comércio externo. O Grémio Federal do Comércio Externo estima em 30% a percentagem das empresas de comércio externo na importação global. A percentagem das empresas comerciais na exportação é igualmente de 30%. O Grémio Federal do Comércio Externo também prevê um crescimento para os próximos anos, devendo este ser suportado em grande parte pelo comércio transitário.
No âmbito da criação de valor para a Áustria e de acordo com uma estimativa do Grémio Federal do Comércio Externo, o valor do comércio transitário é de cerca de 2 - 3 mil milhões de euros. O know-how das empresas austríacas de comércio externo é um pilar importante do sucesso das exportações austríacas dos últimos anos.
A oferta - vantagens para si
A melhor maneira de percorrer um caminho novo e talvez difícil é fazê-lo na companhia de um parceiro experiente. Uma parceria e cooperação com uma empresa austríaca de comércio externo para operações em mercados de exportação é, em muitos casos, a melhor alternativa económica para operações directas no próprio mercado.
A colaboração com uma empresa austríaca de comércio externo apresenta várias vantagens para os produtores nacionais e internacionais:
- minimização dos riscos no acesso e nas operações nos mercados
- utilização a custos reduzidos do know-how comercial adquirido ao longo de muitos anos
- transposição de distâncias e diferenças horárias relativamente aos mercados
- conhecimento e utilização de estratégias financeiras e de logística
Encontre o seu European Expert in Trade em www.foreign-trade.at.
Esta página inicial também lhe disponibiliza:
- parceiros para uma exportação e importação efectivas
- o serviço de um banco de dados exclusivo da European Experts in Trade
- procura de parceiros
- procura de produtos
- procura de países
- o melhor caminho para vender produtos dentro da UE, na Europa Central e de Leste, na Ásia, Austrália ou no Ultramar ou para importar a preços reduzidos com um parceiro de confiança
- vastas informações sobre o comércio externo
Órgão Federal de Comércio Exterior (Bundesgremium des Außenhandels)
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Viena (Wien)
Áustria (Österreich)
+43 5 90 900 3561
+43 5 90 900 292
foreign-trade@wko.at
http://www.foreign-trade.at