TRANSPORTE E TRÁFEGO

A Áustria dispõe de uma excelente rede de auto-estradas, vias rápidas e estradas nacionais, que estabelece a ligação com todos os países vizinhos. Todas as principais ligações fronteiriças (fronteiras das auto-estradas e estradas nacionais) estão abertas de dia e de noite.

De um modo geral, as regras e a sinalização de trânsito na Áustria correspondem às dos outros países europeus. Na Áustria é obrigatório o pagamento de portagem (Mautpflicht) em todas as auto-estradas e vias rápidas.

Disposições para veículos

Os veículos não necessitam de documentos alfandegários para passarem a alfândega. A carta de condução estrangeira permite guiar um veículo na Áustria durante um ano. A Áustria reconhece as cartas de condução de todos os países do EEE e dos Estados-membros da UE. As pessoas que viajam para a Áustria em proveniência de outros países necessitam de uma carta de condução internacional, , se não existir um respectivo acordo com o seu país natal. Caso contrário, é suficiente uma tradução para alemão da carta de condução nacional. Poderá informar-se sobre este tema junto dos automóveis clube nacionais Clube Automóvel, de Motos e Touring da Áustria (ÖAMTC) e Associação Austríaca de Automóveis, Motos e Bicicletas (ARBÖ). Os veículos estrangeiros devem exibir na retaguarda dos mesmos a identificação nacional do Estado de origem.

Para além do combustível existente no depósito é ainda permitido o transporte de mais 10 litros, isento de taxas, num bidão de reserva. As pessoas que se encontrem em viagem e que tenham a sua residência fora da União Europeia podem utilizar o seu automóvel para fins privados dentro do espaço da UE durante um período de 6 meses, de modo informal e sem que seja necessário o pagamento de taxas. Ao fim dos 6 meses de utilização o veículo deve deixar novamente o país em condições iguais aquelas que apresentava na sua entrada.

Limites de velocidade

Velocidades máximas (caso estas não se encontrem regulamentadas de outro modo pela sinalização):

Veículos ligeiros e motos:

em estradas fora de povoações: 100 km/h

em auto-estradas: 130 km/h

dentro de povoações: entre as placas de sinalização de entrada e saída das povoações: 50 km/h





Caravanas até 3.500 kg:

dentro de povoações 50 km/h

dentro de povoações 50 km/h estradas fora de povoações 100 km/h

estradas fora de povoações 100 km/h auto-estradas 130 km/h





Veículos ligeiros com atrelados leves (até 750 kg), veículos de tracção com o máximo de 3,5 t de peso máximo autorizado:

dentro de povoações 50 km/h

dentro de povoações 50 km/h auto-estradas e estradas fora de povoações: 100 km/h





Veículos ligeiros com atrelado com mais de 750 kg (não excedendo o veículo de tracção e o atrelado juntos um máximo de 3,5 t de peso máximo autorizado):

dentro de povoações 50 km/h

dentro de povoações 50 km/h estradas fora de povoações: 80 km/h

estradas fora de povoações: 80 km/h auto-estradas: 100 km/h





Autocarros:

dentro de povoações 50 km/h

dentro de povoações 50 km/h estradas fora de povoações 80 km/h

estradas fora de povoações 80 km/h auto-estradas 100 km/h (no entanto, em determinadas auto-estradas e entre as 22 e as 5 horas só são permitidos 90 km/h).





Corredor emergencial obrigatório

A formação de corredores emergenciais em casos de congestionamento em estradas e vias expressas se tornou obrigatório na Áustria a partir de 1 de janeiro de 2012. Esta medida tem como objetivo agilizar o acesso de serviços de socorro e salvamento ao local do acidente.

Obrigatoriedade de colete reflector

Nas estradas austríacas é obrigatório o uso de colete reflector fora de povoações. Isto significa que os condutores devem ter sempre consigo um colete reflector e que também o devem usar em caso de acidente ou de avaria sempre que saem para a estrada. Trata-se aqui de uma dupla obrigação, podendo esta ser também duplamente punida. A exibição do colete reflector pode ser exigida aquando de controlos rodoviários.

Transporte de crianças no carro

As crianças com menos de 14 anos e de altura inferior a 150 cm só podem ser transportadas nos respectivos assentos para crianças. Nos veículos ligeiros e nos monovolumes (e também nas chamadas “carrinhas”) só pode ser transportada uma criança por lugar, devendo esta ser devidamente presa de acordo com a idade e o tamanho.

Alcoolismo ao volante

Na Áustria o limite de álcool no sangue é de 0,5 por mil. O desrespeito deste limite é punido com multa; sob determinadas circunstâncias é até possível que o condutor venha a ser inibido de conduzir.

Obrigatoriedade de uso de cinto

Na Áustria é obrigatório o uso de cinto de segurança.

Telefonar no carro

Durante a condução só é permitido telefonar com um kit mãos livres. Este deve estar montado de modo a não influenciar o manuseamento do volante, devendo todos os elementos poder ser utilizados com uma única mão.

Disposições relativas a condutores de motos

Na Áustria é obrigatório o uso de capacetes protectores para os veículos de duas rodas. Mesmo de dia, condutores de motocicletas devem manter o farol baixo aceso. Sujeito a Pedágio compulsório.

Combustível

Em todas as estações de serviço da Áustria é vendida gasolina sem chumbo normal de 91 octanas, assim como euro-super (gasolina sem chumbo de 95 octanas) e super plus (gasolina sem chumbo de 98 octanas). A venda de gasolina com chumbo é proibida na Áustria. No entanto é possível adquirir nas estações de serviço uma substância adicional (aditivo) para os veículos sem catalizador.

Acidentes de viação, avarias

Em caso de acidentes de viação com danos pessoais é obrigatória a participação imediata à polícia, em caso de danos materiais esta obrigatoriedade só existe se não foi identificada a mútua identidade. O ÖAMTC e a ARBÖ disponibilizam um serviço de avarias 24 horas, ao qual cada condutor pode recorrer (contra pagamento para os não membros).

Números de emergência (sem prefixo): Número de Emergência-Euro 112 Bombeiros 122 Polícia 133 Médico de resgate/urgência 144 Médicos-Serviço de rádio 141 Resgate nas montanhas 140 Serviço de avarias do ÖAMTC 120 Serviço de avarias da ARBÖ 123





Informações de trânsito

A emissora Ö3 emite de meia em meia hora informações de trânsito de toda a Áustria e de todas as principais ligações aos países limítrofes. Em situações de perigo agudo – por exemplo em caso de condutores a conduzir na faixa contrária – o programa de rádio é imediatamente interrompido e é estabelecida uma ligação com todas as outras emissoras de rádio da radiodifusão austríaca.

A qualquer momento podem ser comunicadas informações de trânsito para o número de telefone 0800 600 601 (gratuito em toda a Áustria). Através do número de serviço 0900 600 600, número pago, é também possível ouvir telefonicamente as actuais notícias de trânsito. Para mais informações consulte on-line oe3.ORF.at.