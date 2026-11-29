A Áustria tem uma superfície de 83.883 km², encontra-se situada no coração da Europa e faz fronteira com



Alemanha

República Tcheca

Eslováquia

Hungria

Eslovênia

Itália

Liechtenstein

Suíça.





O país pertence à zona horária da Europa Central.

As aglomerações populacionais mais importantes são Viena, a capital federal (2,028.289, 01.01.2025 habitantes), e as capitais regionais

Graz (305.314, 01.01.2025 habitantes),

Linz (213.557, 01.01.2025 habitantes) e

Salzburgo (157.659, 01.01.2025 habitantes).





O Großglockner, nos Hohen Tauern, é, com 3.798 m, a maior montanha da Áustria.

Clima

A temperatura média no verão é de cerca de 20ºC, podendo subir até aos 35º C. No inverno as temperaturas podem baixar até aos -15ºC mas em média situam-se pelos -4ºC. Pode nevar abundantemente, especialmente nas montanhas. A época de maior pluviosidade é em maio e junho.



Águas

O maior canal de navegação interior é o Danúbio. O maior lago é o Neusiedler (Neusiedler See) em Burgenland. Cerca de 77 % da sua superfície de 315 km² situam-se na Áustria, o resto pertence à Hungria. O lago Atter (Attersee) tem uma superfície de 46 km², o lago Traun (Traunsee) tem 24 km². Existe também uma parte de 24 km² do lago Boden (Bodensee), que tem um total de 536 km², situada em território austríaco.



Matérias-primas

Na Áustria são extraídas as seguintes matérias-primas:

Minério de ferro

Lignito (carvão marrom)

Petróleo bruto e gás natural

Magnesita

Areia de sílica

Gesso

Minério de chumbo e zinco

Grafite e caulim



A extração de sal também é significativa. A madeira é igualmente outra matéria-prima importante da Áustria.

