A Áustria tem uma superfície de 83.883 km², encontra-se situada no coração da Europa e faz fronteira com
- Alemanha
- República Tcheca
- Eslováquia
- Hungria
- Eslovênia
- Itália
- Liechtenstein
- Suíça.
O país pertence à zona horária da Europa Central.
As aglomerações populacionais mais importantes são Viena, a capital federal (2,028.289, 01.01.2025 habitantes), e as capitais regionais
- Graz (305.314, 01.01.2025 habitantes),
- Linz (213.557, 01.01.2025 habitantes) e
- Salzburgo (157.659, 01.01.2025 habitantes).
O Großglockner, nos Hohen Tauern, é, com 3.798 m, a maior montanha da Áustria.
Clima
A temperatura média no verão é de cerca de 20ºC, podendo subir até aos 35º C. No inverno as temperaturas podem baixar até aos -15ºC mas em média situam-se pelos -4ºC. Pode nevar abundantemente, especialmente nas montanhas. A época de maior pluviosidade é em maio e junho.
Águas
O maior canal de navegação interior é o Danúbio. O maior lago é o Neusiedler (Neusiedler See) em Burgenland. Cerca de 77 % da sua superfície de 315 km² situam-se na Áustria, o resto pertence à Hungria. O lago Atter (Attersee) tem uma superfície de 46 km², o lago Traun (Traunsee) tem 24 km². Existe também uma parte de 24 km² do lago Boden (Bodensee), que tem um total de 536 km², situada em território austríaco.
Matérias-primas
Na Áustria são extraídas as seguintes matérias-primas:
- Minério de ferro
- Lignito (carvão marrom)
- Petróleo bruto e gás natural
- Magnesita
- Areia de sílica
- Gesso
- Minério de chumbo e zinco
- Grafite e caulim
A extração de sal também é significativa. A madeira é igualmente outra matéria-prima importante da Áustria.