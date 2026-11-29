Meios de comunicação impressos

Os mais importantes jornais diários austríacos de carácter econômico são



As revistas económicas mais importantes são

Todas as editoras importantes disponibilizam versões online, para além da versão impressa.

O jornal diário de maior tiragem é o „Neue Kronen Zeitung“ (alcance 20,9%), seguido pelo „Heute“, „Kleine Zeitung“, „Der Standard", „Österreich“ e „Kurier“.





Rádio e televisão

Para além dos emissores de rádio da radiodifusão austríaca (ORF) de direito público, existem diversos emissores de rádio privados, especialmente nos centros de conglobação.

A ORF emite 6 canais nacionais de televisão (ORF eins, ORF2, ORF III Kultur, ORF SPORT +, 3sat und ORF 2 Europe). ATV, PULS 4 e Servus TV são canais de televisão privados que são transmitidos em todo o país. Existem igualmente alguns emissores regionais de televisão. Uma parte importante é detida pelos emissores de televisão públicos e privados estrangeiros, cuja recepção se encontra largamente difundida na Áustria.

Fonte: https://der.orf.at/medienforschung/ Quotas de mercado dos emissores de televisão mais importantes (2025) ORF2 20,8 % ORFeins 10,8 % ServusTV

4,7 % ZDF 4,5 % RTL 3,7 % VOX

3,6 % ARD 3,1 % PULS 4

2,7 % ATV

2,6 % SAT.1 2,3 % PRO7 2,3 %



