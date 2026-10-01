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Austria câștigă 10 medalii la WorldSkills 2026

Timp de patru zile, tineri profesioniști calificați din întreaga lume și-au demonstrat abilitățile în cadrul competiției WorldSkills de la Shanghai. Echipa Austriei a câștigat 10 medalii de podium și 20 de Medalii de Excelență. 
"worldskills Shanghai 2026" displayed on a monitor at the event's cosing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik
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WorldSkills se desfășoară o dată la doi ani. În cadrul acestui campionat mondial al competențelor profesionale, tineri specialiști din întreaga lume își demonstrează abilitățile stăpânite. Aceștia își pun în practică cunoștințele și expertiza în cadru a peste 60 de discipline, lucrând timp de patru zile la realizarea unor piese de concurs și proiecte specifice domeniilor lor. Ediția din acest an a competiției WorldSkills a avut loc la Shanghai, în China.

Echipa Austriei a avut o evoluție remarcabilă, obținând 10 medalii: patru de argint și șase de bronz. Din păcate, de această dată echipa a ratat la limită câștigarea aurului. Performanțele deosebite – concretizate prin obținerea a cel puțin 700 din 800 de puncte posibile – care nu au asigurat totuși un loc pe podium, sunt și ele recunoscute în mod corespunzător prin acordarea „Medaliei pentru Excelență”. Austria a obținut 20 de astfel de medalii.

photo of the participants cheering at the WorldSkills 2026's closing ceremony © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik


Concurența este acerbă și – la fel ca în sport – o mică doză de noroc joacă adesea un rol decisiv. China ocupă primul loc și în clasamentele naționale din acest an. Austria se situează pe locul 7 la nivel mondial și pe locul 3 în Europa, fiind devansată doar de Elveția și Franța. Cu un lot de aproximativ 1.400 de participanți din 80 de țări, aceasta este o realizare remarcabilă cu care echipa Austriei se poate mândri. Prin dedicarea și pasiunea lor, acești tineri profesioniști austrieci și-au demonstrat competențele pe cea mai importantă scenă a formării profesionale și au reprezentat Austria în mod exemplar ca un centru al excelenței profesionale.

ADVANTAGE AUSTRIA felicită echipa Austriei – și în special pe cei premiați – pentru succesul obținut!

photo of the 10 Austrian participants who won a medal at WorldSkills 2026 © SkillsAustria/Wieser/Slovencik
© SkillsAustria/Wieser/Slovencik

Următoarea competiție WorldSkills va avea loc la Aichi, în Japonia, în 2028.

Înainte de aceastî etapă, EuroSkills se va desfășura la Düsseldorf, în Germania, în 2027.

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