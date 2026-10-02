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Where to find Austrian Wine in Thailand

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Wines from Austria are now highly appreciated both by wine experts and wine lovers all around the world and can be found on almost every refined wine list. Austrian wine goes very well with (spicy) Thai cuisine, as well as with Asian food in general. Here is where you can find Austrian wine in Thailand, by wine growing regions in Austria:

*Please note that this list is constantly being updated. We try to keep the list complete and up-to-date, but if you have any comments/requests for change, kindly contact our office (contact details below).*

Lower Austria (Niederösterreich)

Alzinger
Region: Wachau
Website: www.alzinger.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant

Bründlmayer
Region: Langenlois
Website: www.bruendlmayer.at
Importer in Thailand: Black Forest Distribution Co., Ltd.

Christoph Hoch
Region: Hollenburg
Website: www.winzerhof-hoch.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Domäne Wachau
Region: Wachau
Website: www.domaene-wachau.at
Importer in Thailand: Italasia Trading (Thailand) Co., Ltd.

Dorli Muhr
Region: Spitzerberg
Website: www.dorlimuhr.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Erich Machherndl
Region: Wachau
Website: www.machherndl.com
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Fred Loimer
Region: Langenlois
Website: www.loimer.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Gebeshuber
Region: Gumpoldskirchen
Website: www.weingut-gebeshuber.at
Importer in Thailand: Black Forest Distribution Co., Ltd.

Gruber Roeschitz
Region: Weinviertel
Website: www.gruber-roeschitz.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Hirsch
Region: Kamptal
Website: www.weingut-hirsch.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant

Herbert Zillinger   
Region: Weinviertel
Website: www.zillinger.bio 
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd. 

Hofkellerei Liechtenstein
Region: Weinviertel
Website: www.hofkellerei.li
Importer in Thailand: Uncharted Seeds

Johannes Trapl
Region: Carnuntum
Website: www.johannestrapl.com
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Johannes Zillinger
Region: Weinviertel
Website: www.zillinger.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Karl Fritsch
Region: Wagram
Website: www.fritsch.cc
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Knoll
Region: Wachau
Website: www.vinea-wachau.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

LAURENZFIVE Fine Wine
Region: Kamptal
Website: www.laurenzfive.com
Importer in Thailand: Independent Wine & Spirit (Thailand) Co., Ltd. 

Martin Muthenthaler
Region: Wachau
Website: www.weingut-muthenthaler.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Michael Gindl
Region: Weinviertel
Website: www.mgsol.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Nigl
Region: Kremstal
Website: www.weingutnigl.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant

Prager
Region: Wachau
Website: www.weingutprager.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant

Rabl
Region: Langenlois
Website: www.weingut-rabl.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Rainer Wess
Region: Kremstal
Website: www.weingut-wess.at
Importer in Thailand: Tops Wine Cellar

Rudi Pichler
Region: Wachau
Website: www.rudipichler.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant

Salomon Undhof
Region: Kremstal
Website: www.salomonwein.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Schloss Gobelsburg
Region: Kamptal
Website: www.gobelsburg.at
Importer in Thailand: Lovely Wines

Sohm & Kracher
Region: Weinviertel
Website: www.schatziwines.com
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Stift Klosterneuburg
Region: Wagram
Website: www.stift-klosterneuburg.at
Importer in Thailand: Napaphan 2010 Co., Ltd. 

Sutter
Region: Weinviertel
Website: www.sutter-winery.com
Importer in Thailand: Bangkok Beer & Beverages Co., Ltd.

Tegernseerhof
Region: Wachau
Website: www.tegernseerhof.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Veyder Malberg
Region: Wachau
Website: www.veyder.malberg.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant

Wabi Sabi Wine
Region: Kremstal
Website: www.wabisabiwine.com
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Winzer Krems eG
Region: Wachau
Website: www.winzerkrems.at
Importer in Thailand: Siam Winery Commercial Co., Ltd.

Burgenland 

Alex & Maria Koppitsch
Region: Neusiedlersee
Website: www.weingut-koppitsch.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Bio-Weingut Ettl
Region: Neusiedlersee
Website: www.bioweingut-ettl.at
Importer in Thailand: Uncharted Seeds 

Claus Preisinger
Region: Gols
Website: www.clauspreisinger.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Heinrich 
Region: Leithaberg
Website: www.heinrich.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Juliana Wieder
Region: Mittelburgenland
Website: www.weingut-juliana-wieder.at
Importer in Thailand: Gfour Wine

Juris
Region: Gols 
Website: www.juris.at
Importer in Thailand: Tops Wine Cellar

Kolfok
Region: Neckenmarkt
Website: www.kolfok.com
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Martin Pasler
Region: Leithaberg / Neusiedlersee
Website: www.pasler.com
Importer in Thailand: Uncharted Seeds 

Moric
Region: Großhöflein
Website: www.moric.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Pittnauer
Region: Gols
Website: www.pittnauer.wine
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

PMC Münzenrieder
Region: Neusiedlersee
Website: www.pmc-muenzenrieder.at
Importer in Thailand: Uncharted Seeds 

Schiefer & Domaines Kilger 
Region: Eisenberg
Website: www.weinbau-schiefer.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Tinhof
Region: Leithaberg
Website: www.tinhof.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Umathum
Region: Neusiedlersee
Website: www.umathum.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Weninger
Region: Dürrau
Website: www.weninger.com
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Vienna (Wien)

Hajszan Neumann
Region: Nussberg
Website: www.hajszanneumann.com
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Wieninger
Region: Bisamberg / Nussberg
Website: www.wieninger.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

Styria (Steiermark)

Hannes Sabathi
Region: Gamlitz
Website: www.hannessabathi.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.

Tement
Region: Südsteiermark
Website: www.tement.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.

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