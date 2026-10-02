Where to find Austrian Wine in Thailand

Wines from Austria are now highly appreciated both by wine experts and wine lovers all around the world and can be found on almost every refined wine list. Austrian wine goes very well with (spicy) Thai cuisine, as well as with Asian food in general. Here is where you can find Austrian wine in Thailand, by wine growing regions in Austria:
*Please note that this list is constantly being updated. We try to keep the list complete and up-to-date, but if you have any comments/requests for change, kindly contact our office (contact details below).*
Lower Austria (Niederösterreich)
Alzinger
Region: Wachau
Website: www.alzinger.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant
Bründlmayer
Region: Langenlois
Website: www.bruendlmayer.at
Importer in Thailand: Black Forest Distribution Co., Ltd.
Christoph Hoch
Region: Hollenburg
Website: www.winzerhof-hoch.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Domäne Wachau
Region: Wachau
Website: www.domaene-wachau.at
Importer in Thailand: Italasia Trading (Thailand) Co., Ltd.
Dorli Muhr
Region: Spitzerberg
Website: www.dorlimuhr.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Erich Machherndl
Region: Wachau
Website: www.machherndl.com
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Fred Loimer
Region: Langenlois
Website: www.loimer.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Gebeshuber
Region: Gumpoldskirchen
Website: www.weingut-gebeshuber.at
Importer in Thailand: Black Forest Distribution Co., Ltd.
Gruber Roeschitz
Region: Weinviertel
Website: www.gruber-roeschitz.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Hirsch
Region: Kamptal
Website: www.weingut-hirsch.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant
Herbert Zillinger
Region: Weinviertel
Website: www.zillinger.bio
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Hofkellerei Liechtenstein
Region: Weinviertel
Website: www.hofkellerei.li
Importer in Thailand: Uncharted Seeds
Johannes Trapl
Region: Carnuntum
Website: www.johannestrapl.com
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Johannes Zillinger
Region: Weinviertel
Website: www.zillinger.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Karl Fritsch
Region: Wagram
Website: www.fritsch.cc
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Knoll
Region: Wachau
Website: www.vinea-wachau.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
LAURENZFIVE Fine Wine
Region: Kamptal
Website: www.laurenzfive.com
Importer in Thailand: Independent Wine & Spirit (Thailand) Co., Ltd.
Martin Muthenthaler
Region: Wachau
Website: www.weingut-muthenthaler.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Michael Gindl
Region: Weinviertel
Website: www.mgsol.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Nigl
Region: Kremstal
Website: www.weingutnigl.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant
Prager
Region: Wachau
Website: www.weingutprager.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant
Rabl
Region: Langenlois
Website: www.weingut-rabl.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Rainer Wess
Region: Kremstal
Website: www.weingut-wess.at
Importer in Thailand: Tops Wine Cellar
Rudi Pichler
Region: Wachau
Website: www.rudipichler.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant
Salomon Undhof
Region: Kremstal
Website: www.salomonwein.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Schloss Gobelsburg
Region: Kamptal
Website: www.gobelsburg.at
Importer in Thailand: Lovely Wines
Sohm & Kracher
Region: Weinviertel
Website: www.schatziwines.com
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Stift Klosterneuburg
Region: Wagram
Website: www.stift-klosterneuburg.at
Importer in Thailand: Napaphan 2010 Co., Ltd.
Sutter
Region: Weinviertel
Website: www.sutter-winery.com
Importer in Thailand: Bangkok Beer & Beverages Co., Ltd.
Tegernseerhof
Region: Wachau
Website: www.tegernseerhof.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Veyder Malberg
Region: Wachau
Website: www.veyder.malberg.at
Importer in Thailand: The Wine Merchant
Wabi Sabi Wine
Region: Kremstal
Website: www.wabisabiwine.com
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Winzer Krems eG
Region: Wachau
Website: www.winzerkrems.at
Importer in Thailand: Siam Winery Commercial Co., Ltd.
Burgenland
Alex & Maria Koppitsch
Region: Neusiedlersee
Website: www.weingut-koppitsch.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Bio-Weingut Ettl
Region: Neusiedlersee
Website: www.bioweingut-ettl.at
Importer in Thailand: Uncharted Seeds
Claus Preisinger
Region: Gols
Website: www.clauspreisinger.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Heinrich
Region: Leithaberg
Website: www.heinrich.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Juliana Wieder
Region: Mittelburgenland
Website: www.weingut-juliana-wieder.at
Importer in Thailand: Gfour Wine
Juris
Region: Gols
Website: www.juris.at
Importer in Thailand: Tops Wine Cellar
Kolfok
Region: Neckenmarkt
Website: www.kolfok.com
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Martin Pasler
Region: Leithaberg / Neusiedlersee
Website: www.pasler.com
Importer in Thailand: Uncharted Seeds
Moric
Region: Großhöflein
Website: www.moric.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Pittnauer
Region: Gols
Website: www.pittnauer.wine
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
PMC Münzenrieder
Region: Neusiedlersee
Website: www.pmc-muenzenrieder.at
Importer in Thailand: Uncharted Seeds
Schiefer & Domaines Kilger
Region: Eisenberg
Website: www.weinbau-schiefer.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Tinhof
Region: Leithaberg
Website: www.tinhof.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Umathum
Region: Neusiedlersee
Website: www.umathum.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Weninger
Region: Dürrau
Website: www.weninger.com
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Vienna (Wien)
Hajszan Neumann
Region: Nussberg
Website: www.hajszanneumann.com
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Wieninger
Region: Bisamberg / Nussberg
Website: www.wieninger.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
Styria (Steiermark)
Hannes Sabathi
Region: Gamlitz
Website: www.hannessabathi.at
Importer in Thailand: Wine Garage Co., Ltd.
Tement
Region: Südsteiermark
Website: www.tement.at
Importer in Thailand: Fin - Fabulous is Needed Co., Ltd.
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Ms. Sasida Poungboonplook (Sandy)
Business Development Manager