Vesely Alfred
Kurze Info über uns
Alfred Vesely Timber Export e.U. ist einer der führenden österreichischen Lieferanten von Schnittholz (z.B. Fichte und Tanne) in den mittleren Osten sowie Nord- und Ostafrika.
Alfred Vesely Timber Export e.U. ist einer der führenden österreichischen Lieferanten von Schnittholz (z.B. Fichte und Tanne) in den mittleren Osten sowie Nord- und Ostafrika.
In der Wiener Zentrale setzt sich ein geschultes Team für die individuelle Abwicklung aller Aufträge und Koordination der internationalen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Vesely Alfred
Stiegengasse 5/5
1060 Wien
Österreich
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