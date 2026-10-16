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Vesely Alfred

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Alfred Vesely Timber Export e.U. ist einer der führenden österreichischen Lieferanten von Schnittholz (z.B. Fichte und Tanne) in den mittleren Osten sowie Nord- und Ostafrika.

In der Wiener Zentrale setzt sich ein geschultes Team für die individuelle Abwicklung aller Aufträge und Koordination der internationalen ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Vesely Alfred
Stiegengasse 5/5
1060 Wien
Österreich
+4315864800
+4315864900
timber@vesely.at
http://www.vesely.at
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