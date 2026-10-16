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Vesely Alfred

Kısa bilgi
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Alfred Vesely Timber Export e.U., Avusturya'nın Ortadoğu, Kuzey ve Doğu Afrika'ya kereste (örn. ladin ve çam) ihraç eden lider tedarikçilerinden biridir.

Viyana'daki merkezde uzman bir ekip bütün siparişlerin işlemlerinin yapılması ve uluslararası temsilciliklerin koordinasyonuyla ilgilenmektedir. Alfred Vesely, ...

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Genel Merkez

Vesely Alfred
Stiegengasse 5/5
1060 Wien
Avusturya
+4315864800
+4315864900
timber@vesely.at
http://www.vesely.at
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