Vesely Alfred
Kısa bilgi
Alfred Vesely Timber Export e.U., Avusturya'nın Ortadoğu, Kuzey ve Doğu Afrika'ya kereste (örn. ladin ve çam) ihraç eden lider tedarikçilerinden biridir.
Alfred Vesely Timber Export e.U., Avusturya'nın Ortadoğu, Kuzey ve Doğu Afrika'ya kereste (örn. ladin ve çam) ihraç eden lider tedarikçilerinden biridir.
Viyana'daki merkezde uzman bir ekip bütün siparişlerin işlemlerinin yapılması ve uluslararası temsilciliklerin koordinasyonuyla ilgilenmektedir. Alfred Vesely, ...
Bu şekilde temasa geçebilirsiniz
Bu şekilde temasa geçebilirsiniz
Genel Merkez
Vesely Alfred
Stiegengasse 5/5
1060 Wien
Avusturya
1060 Wien
Avusturya