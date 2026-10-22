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FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

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Die FH JOANNEUM orientiert sich in Lehre und Forschung an der Verantwortung für den Lernprozess und den umfassenden Kompetenzerwerb der Studierenden. Die angewandten F&E-Aktivitäten sichern die Qualität der Lehre.

Gemeinsam mit Partnern aus Bildung und Wirtschaft ist die FH JOANNEUM Impulsgeber für Innovationen und ...

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