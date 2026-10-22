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FH JOANNEUM Gesellschaft mbH

Kısa bilgi
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FH JOANNEUM Uygulamalı Üniversitesi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde öğrenme sürecindeki sorumluluğuna ve öğrencilerin yetkinliklerini kapsamlı bir şekilde geliştirmelerine odaklanmaktadır. Uygulamalı Ar&Ge etkinlikleri, öğrenimin kalitesini güvence altına almaktadır.

FH Joanneum, eğitim ve ekonomi alanlarından ...

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