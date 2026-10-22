FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Kısa bilgi
FH JOANNEUM Uygulamalı Üniversitesi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde öğrenme sürecindeki sorumluluğuna ve öğrencilerin yetkinliklerini kapsamlı bir şekilde geliştirmelerine odaklanmaktadır. Uygulamalı Ar&Ge etkinlikleri, öğrenimin kalitesini güvence altına almaktadır.
FH JOANNEUM Uygulamalı Üniversitesi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde öğrenme sürecindeki sorumluluğuna ve öğrencilerin yetkinliklerini kapsamlı bir şekilde geliştirmelerine odaklanmaktadır. Uygulamalı Ar&Ge etkinlikleri, öğrenimin kalitesini güvence altına almaktadır.
FH Joanneum, eğitim ve ekonomi alanlarından ...
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Genel Merkez
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Alte Poststraße 149
8020 Graz
Avusturya
8020 Graz
Avusturya
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Werk-VI-Straße 46
8605 Kapfenberg
Avusturya
8605 Kapfenberg
Avusturya
FH JOANNEUM Gesellschaft mbH
Eggenberger Allee 11
8020 Graz
Avusturya
8020 Graz
Avusturya