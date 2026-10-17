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COMPACT Global GmbH

Kurze Info über uns

COMPACT Global ist ein weltweit führender Hersteller von Abgassystemen für Gasturbinen. Wegweisende Entwicklungen in der Schalldämpfung und im Führen, Absperren und Regeln von Abgasen von Großverbrennungsmotoren sind die Grundlage des Erfolges.

COMPACT Global ist ein familiengeführtes Maschinenbauunternehmen an ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

COMPACT Global GmbH
Millenium Park 4
6890 Lustenau
Österreich
+43557763357
office@compact-global.com
http://www.compact-global.com
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