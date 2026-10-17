COMPACT Global GmbH
Kurze Info über uns
COMPACT Global ist ein weltweit führender Hersteller von Abgassystemen für Gasturbinen. Wegweisende Entwicklungen in der Schalldämpfung und im Führen, Absperren und Regeln von Abgasen von Großverbrennungsmotoren sind die Grundlage des Erfolges.
COMPACT Global ist ein weltweit führender Hersteller von Abgassystemen für Gasturbinen. Wegweisende Entwicklungen in der Schalldämpfung und im Führen, Absperren und Regeln von Abgasen von Großverbrennungsmotoren sind die Grundlage des Erfolges.
COMPACT Global ist ein familiengeführtes Maschinenbauunternehmen an ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
COMPACT Global GmbH
Millenium Park 4
6890 Lustenau
Österreich
6890 Lustenau
Österreich