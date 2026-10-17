COMPACT Global GmbH
Kısa bilgi
COMPACT Global, gaz türbinleri için egzoz sistemleri üreten dünya çapında lider bir kuruluştur. Bu başarının temelinde içten yanmalı büyük motorların atık gazlarının dışarı atılmasında, blokajında ve düzenlenmesinde, aynı zamanda ses yalıtımında ortaya konulan yön gösterşcş gelişmeler bulunmaktadır.
COMPACT Global, gaz türbinleri için egzoz sistemleri üreten dünya çapında lider bir kuruluştur. Bu başarının temelinde içten yanmalı büyük motorların atık gazlarının dışarı atılmasında, blokajında ve düzenlenmesinde, aynı zamanda ses yalıtımında ortaya konulan yön gösterşcş gelişmeler bulunmaktadır.
COMPACT Global, ...
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Genel Merkez
COMPACT Global GmbH
Millenium Park 4
6890 Lustenau
Avusturya
6890 Lustenau
Avusturya