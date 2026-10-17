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COMPACT Global GmbH

Kısa bilgi

COMPACT Global, gaz türbinleri için egzoz sistemleri üreten dünya çapında lider bir kuruluştur. Bu başarının temelinde içten yanmalı büyük motorların atık gazlarının dışarı atılmasında, blokajında ve düzenlenmesinde, aynı zamanda ses yalıtımında ortaya konulan yön gösterşcş gelişmeler bulunmaktadır.

COMPACT Global, ...

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Genel Merkez

COMPACT Global GmbH
Millenium Park 4
6890 Lustenau
Avusturya
+43557763357
office@compact-global.com
http://www.compact-global.com
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