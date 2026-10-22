GEOCONSULT ZT GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Niederlassungen
81030 Istanbul
Türkei
Firmensitz
5412 Puch bei Hallein
Österreich
Firmenprofil
GEOCONSULT bietet komplexe Leistungen aus Hoch- und Tiefbau, Geotechnik, Boden- und Felsmechanik, Geologie, Hydrogeologie, Geo-Informationswissenschaften, Vermessung, Umwelt, Bergbau, und Elektrotechnik an. Dabei werden alle Projektentwicklungs-Schritte abgedeckt von der ersten Planung bis hin zur Umsetzung und Beratung abgedeckt.
GEOCONSULT hat Niederlassungen in Europa, Asien und Lateinamerika mit unterschiedlichen Schwerpunkten und kann somit die gesamte Breite an ingenieurtechnischen Fragestellungen im eigenen Haus lösen.
Weit über 1.500 erfolgreich abgewickelte Projekte (speziell im Untertagebau) in mehr als 50 Staaten zeigen, dass GEOCONSULT ein verlässlicher, effizienter und flexibler Partner ist.
Geschäftswunsch
Planungs- und Beratungsleistungen im Bahninfrastrukturbereich
Zum Leistungsangebot von GEOCONSULT zählen:
- die Kooperation mit türkischen Planungsunternehmen
- Planungs- und Beratungsleistungen für Baufirmen und Auftraggeber
Dazu zählen zum Beispiel:
Vorplanungen und Konzeptstudien, Ausschreibungsplanungen, Ausführungsplanungen, Erstellung von technischen Spezifikationen (Vertragsbestimmungen und Ausschreibungsunterlagen, Kostenschätzungen, Bauzeitplanungen - bis hin zu Trassenplanungen, geotechnische Planung, Entwässerungsplanung, Tunnelplanung etc. inkl. Beratungsleistungen.