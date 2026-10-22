© GEOCONSULT ZT GmbH

GEOCONSULT bietet komplexe Leistungen aus Hoch- und Tiefbau, Geotechnik, Boden- und Felsmechanik, Geologie, Hydrogeologie, Geo-Informationswissenschaften, Vermessung, Umwelt, Bergbau, und Elektrotechnik an. Dabei werden alle Projektentwicklungs-Schritte abgedeckt von der ersten Planung bis hin zur Umsetzung und Beratung abgedeckt.



GEOCONSULT hat Niederlassungen in Europa, Asien und Lateinamerika mit unterschiedlichen Schwerpunkten und kann somit die gesamte Breite an ingenieurtechnischen Fragestellungen im eigenen Haus lösen.

Weit über 1.500 erfolgreich abgewickelte Projekte (speziell im Untertagebau) in mehr als 50 Staaten zeigen, dass GEOCONSULT ein verlässlicher, effizienter und flexibler Partner ist.

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