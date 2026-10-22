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GEOCONSULT ZT GmbH

Kurze Info über uns
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GEOCONSULT ist ein privates und unabhängiges Ingenieurunternehmen, das weltweit komplexe Infrastrukturprojekte für Firmen und Behörden plant und realisiert.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Niederlassungen

Erer Müsavirlik Mühendislik ve Müteahhitlik AS
Cemil Topuzlu Cad., Is Bankasi Blok D-Blok No 4, Feneryolu-Göztepe
81030 Istanbul
Türkei
+902163690220
+902163857361
erery@superonline.com
http://www.erermuhendislik.com.tr
vCard

Firmensitz

GEOCONSULT ZT GmbH
Urstein Süd 13, Wissenspark Salzburg Urstein
5412 Puch bei Hallein
Österreich
+43662659650
+436626596510
office@geoconsult.com
https://www.geoconsult.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

GEOCONSULT bietet komplexe Leistungen aus Hoch- und Tiefbau, Geotechnik, Boden- und Felsmechanik, Geologie, Hydrogeologie, Geo-Informationswissenschaften, Vermessung, Umwelt, Bergbau, und Elektrotechnik an. Dabei werden alle Projektentwicklungs-Schritte abgedeckt von der ersten Planung bis hin zur Umsetzung und Beratung abgedeckt.

GEOCONSULT hat Niederlassungen in Europa, Asien und Lateinamerika mit unterschiedlichen Schwerpunkten und kann somit die gesamte Breite an ingenieurtechnischen Fragestellungen im eigenen Haus lösen.

Weit über 1.500 erfolgreich abgewickelte Projekte (speziell im Untertagebau) in mehr als 50 Staaten zeigen, dass GEOCONSULT ein verlässlicher, effizienter und flexibler Partner ist.

© GEOCONSULT ZT GmbH
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Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Planungs- und Beratungsleistungen im Bahninfrastrukturbereich

Zum Leistungsangebot von GEOCONSULT zählen:
- die Kooperation mit türkischen Planungsunternehmen
- Planungs- und Beratungsleistungen für Baufirmen und Auftraggeber

Dazu zählen zum Beispiel:
Vorplanungen und Konzeptstudien, Ausschreibungsplanungen, Ausführungsplanungen, Erstellung von technischen Spezifikationen (Vertragsbestimmungen und Ausschreibungsunterlagen, Kostenschätzungen, Bauzeitplanungen - bis hin zu Trassenplanungen, geotechnische Planung, Entwässerungsplanung, Tunnelplanung etc. inkl. Beratungsleistungen.

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