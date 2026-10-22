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GEOCONSULT ZT GmbH

Kısa bilgi
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GEOCONSULT, dünya çapında şirketler ve kamu kurumları için karmaşık altyapı projeleri planlayan ve gerçekleştiren özel ve bağımsız bir mühendislik şirketidir.

Şirket arıyor: Müşteri

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Bu ülkede şubeleri bulunan

Erer Müsavirlik Mühendislik ve Müteahhitlik AS
Cemil Topuzlu Cad., Is Bankasi Blok D-Blok No 4, Feneryolu-Göztepe
81030 Istanbul
Türkiye
+902163690220
+902163857361
erery@superonline.com
http://www.erermuhendislik.com.tr
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Genel Merkez

GEOCONSULT ZT GmbH
Urstein Süd 13, Wissenspark Salzburg Urstein
5412 Puch bei Hallein
Avusturya
+43662659650
+436626596510
office@geoconsult.com
https://www.geoconsult.com
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Firma hakkında

Firma profili

GEOCONSULT, inşaat ve altyapı, jeoteknik, zemin ve kaya mekaniği, jeoloji, hidrojeoloji, jeo-bilgi bilimleri, ölçüm, çevre, madencilik ve elektroteknik alanlarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda, ilk planlamadan uygulamaya ve danışmanlığa kadar tüm proje geliştirme aşamaları karşılanır

GEOCONSULT, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da farklı odak alanlarına sahip şubeleriyle, mühendislik alanındaki tüm teknik soruları kendi bünyesinde çözebilecek geniş bir yelpazeye sahiptir.

50’den fazla ülkede başarıyla tamamlanan 1.500’ün üzerinde proje (özellikle yeraltı inşaatı alanında) GEOCONSULT’un güvenilir, verimli ve esnek bir ortak olduğunu kanıtlamaktadır.

© GEOCONSULT ZT GmbH
© GEOCONSULT ZT GmbH
İş Fırsatları

İş Fırsatları

Demiryolu altyapısı alanında planlama ve danışmanlık hizmetleri

GEOCONSULT’un hizmet yelpazesine şunlar dahildir:
- Türk planlama şirketleriyle iş birliği
- İnşaat firmaları ve proje sahipleri için planlama ve danışmanlık hizmetleri

Örnek hizmetler:
Ön planlamalar ve konsept çalışmaları, ihale planlamaları, uygulama planlamaları, teknik şartnamelerin hazırlanması, sözleşme koşulları, ihale dokümanları, maliyet tahminleri, inşaat süresi planlamaları, ayrıca güzergâh planlaması, jeoteknik planlama, drenaj planlaması, tünel planlaması vb. Tüm bu süreçlerde danışmanlık hizmetleri dahildir.

© GEOCONSULT ZT GmbH