GEOCONSULT ZT GmbH
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Bu ülkede şubeleri bulunan
81030 Istanbul
Türkiye
Genel Merkez
5412 Puch bei Hallein
Avusturya
Firma profili
GEOCONSULT, inşaat ve altyapı, jeoteknik, zemin ve kaya mekaniği, jeoloji, hidrojeoloji, jeo-bilgi bilimleri, ölçüm, çevre, madencilik ve elektroteknik alanlarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda, ilk planlamadan uygulamaya ve danışmanlığa kadar tüm proje geliştirme aşamaları karşılanır
GEOCONSULT, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da farklı odak alanlarına sahip şubeleriyle, mühendislik alanındaki tüm teknik soruları kendi bünyesinde çözebilecek geniş bir yelpazeye sahiptir.
50’den fazla ülkede başarıyla tamamlanan 1.500’ün üzerinde proje (özellikle yeraltı inşaatı alanında) GEOCONSULT’un güvenilir, verimli ve esnek bir ortak olduğunu kanıtlamaktadır.
İş Fırsatları
Demiryolu altyapısı alanında planlama ve danışmanlık hizmetleri
GEOCONSULT’un hizmet yelpazesine şunlar dahildir:
- Türk planlama şirketleriyle iş birliği
- İnşaat firmaları ve proje sahipleri için planlama ve danışmanlık hizmetleri
Örnek hizmetler:
Ön planlamalar ve konsept çalışmaları, ihale planlamaları, uygulama planlamaları, teknik şartnamelerin hazırlanması, sözleşme koşulları, ihale dokümanları, maliyet tahminleri, inşaat süresi planlamaları, ayrıca güzergâh planlaması, jeoteknik planlama, drenaj planlaması, tünel planlaması vb. Tüm bu süreçlerde danışmanlık hizmetleri dahildir.