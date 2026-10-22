© GEOCONSULT ZT GmbH

GEOCONSULT, inşaat ve altyapı, jeoteknik, zemin ve kaya mekaniği, jeoloji, hidrojeoloji, jeo-bilgi bilimleri, ölçüm, çevre, madencilik ve elektroteknik alanlarında kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Bu kapsamda, ilk planlamadan uygulamaya ve danışmanlığa kadar tüm proje geliştirme aşamaları karşılanır

GEOCONSULT, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da farklı odak alanlarına sahip şubeleriyle, mühendislik alanındaki tüm teknik soruları kendi bünyesinde çözebilecek geniş bir yelpazeye sahiptir.

50’den fazla ülkede başarıyla tamamlanan 1.500’ün üzerinde proje (özellikle yeraltı inşaatı alanında) GEOCONSULT’un güvenilir, verimli ve esnek bir ortak olduğunu kanıtlamaktadır.

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