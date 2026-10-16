HEAT gas technologies GmbH
Kurze Info über uns
HEAT Group ist eine international tätiges Unternehmen, das sich auf das Design und die Planung, Produktion und Lieferung sowie den Service von Komponenten, Produkten und Komplettsystemen im Bereich Erdgasverteilungsnetze, Erdöl- und Gasexploration, Gasspeicherung und -verarbeitung für Energieversorger und die ...
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Firmensitz
HEAT gas technologies GmbH
IZ-NÖ-SÜD Straße 7Obj. 58C, 1. OG, Top 9
2361 Laxenburg
Österreich
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