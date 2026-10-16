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HEAT gas technologies GmbH

Kısa bilgi
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HEAT Group, doğalgaz dağıtım şebekeleri, petrol ve doğalgaz arama şirketleri, enerji tedarikçileri ve sanayi kuruluşları için doğalgaz depolayan ve işleyen şirketlerin yanı sıra, enerji santralleri ve emisyon salınımının düşürülmesine yönelik çevre teknolojileri alanında çalışan şirketler için bileşenler, parçalar ve ...

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Genel Merkez

HEAT gas technologies GmbH
IZ-NÖ-SÜD Straße 7Obj. 58C, 1. OG, Top 9
2361 Laxenburg
Avusturya
+43223673130
+43223673130300
heat@heatgroup.at
http://www.heatgroup.at
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