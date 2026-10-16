Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kurze Info über uns
Vergangenheit und Gegenwart, Kunst und Genuss - erleben Sie das besondere Flair eines Spitzenhotels im Herzen von Wien. Das traditionsreiche Ambassador Hotel befindet sich im historischen Stadtzentrum, zwischen Stephansplatz und Staatsoper, und ist der ideale Ausgangspunkt für Wien-Besucher.
Vergangenheit und Gegenwart, Kunst und Genuss - erleben Sie das besondere Flair eines Spitzenhotels im Herzen von Wien. Das traditionsreiche Ambassador Hotel befindet sich im historischen Stadtzentrum, zwischen Stephansplatz und Staatsoper, und ist der ideale Ausgangspunkt für Wien-Besucher.
Die geräumigen und ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Österreich
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