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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

Kısa bilgi
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Geçmişin ve bugünün, sanatı ve damak tadının keyfini, Viyana'nın tam kalbinde yer alan en üst düzey bir otelin özel atmosferinde çıkartın. Köklü bir geçmişe sahip olan Ambassador Hotel kentin tarihi merkezinin tam ortasında, Stephansplatz ile Staatsoper arasında bulunmakta ve Viyana'ya yapılacak ziyaretlerde ideal bir ...

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Genel Merkez

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Avusturya
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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