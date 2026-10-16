Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kısa bilgi
Geçmişin ve bugünün, sanatı ve damak tadının keyfini, Viyana'nın tam kalbinde yer alan en üst düzey bir otelin özel atmosferinde çıkartın. Köklü bir geçmişe sahip olan Ambassador Hotel kentin tarihi merkezinin tam ortasında, Stephansplatz ile Staatsoper arasında bulunmakta ve Viyana'ya yapılacak ziyaretlerde ideal bir ...
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Bu şekilde temasa geçebilirsiniz
Genel Merkez
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Avusturya
1010 Wien
Avusturya