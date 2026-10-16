Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH
Kurze Info über uns
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH
Kirchdorfer Platz 1
2752 Wöllersdorf
Österreich
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Österreich
Über das Unternehmen
Firmenprofil
Die Kirchdorfer Concrete Solutions GmbH ist Teil der international tätigen Kirchdorfer Gruppe und bündelt das Know-how führender Spezialisten im Bereich Betonfertigteile.
Sie bietet ein umfassendes Sortiment an Betonfertigteilen für Hoch- und Industriebau, Tiefbau, Bahn, Straße und Tunnelbau.
Geschäftswunsch
Geschäftswunsch
Betonfertigteile für Bahn, Straße und Tunnel
Das Unternehmen strebt an, mit Betonfertigteilen für Bahn, Straße und Tunnel (z.B. Gleistragplatten, Tunnelsegmente) Partner für große Infrastrukturprojekte in der Türkei zu werden und so zur Modernisierung des Landes beizutragen.