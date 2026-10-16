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Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH

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Die Kirchdorfer Concrete Solutions GmbH ist Teil der international tätigen Kirchdorfer Gruppe und bündelt das Know-how führender Spezialisten im Bereich Betonfertigteile.

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Firmensitz

Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH
Kirchdorfer Platz 1
2752 Wöllersdorf
Österreich
+43577151010
+4357715400130
office@kirchdorfer.eu
http://www.kirchdorfer.eu
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die Kirchdorfer Concrete Solutions GmbH ist Teil der international tätigen Kirchdorfer Gruppe und bündelt das Know-how führender Spezialisten im Bereich Betonfertigteile.

Sie bietet ein umfassendes Sortiment an Betonfertigteilen für Hoch- und Industriebau, Tiefbau, Bahn, Straße und Tunnelbau.

Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Betonfertigteile für Bahn, Straße und Tunnel

Das Unternehmen strebt an, mit Betonfertigteilen für Bahn, Straße und Tunnel (z.B. Gleistragplatten, Tunnelsegmente) Partner für große Infrastrukturprojekte in der Türkei zu werden und so zur Modernisierung des Landes beizutragen.