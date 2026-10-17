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MABA Fertigteilindustrie GmbH

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Die MABA Fertigteilindustrie GmbH bündelt das Know-how führender Spezialisten im Bereich innovativer Betonfertigteile.

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Branche

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Firmensitz

MABA Fertigteilindustrie GmbH
Kirchdorfer Platz 1
2752 Wöllersdorf-Steinabrückl
Österreich
+4357715400
+4357715400201
office@maba.at
http://www.maba.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die MABA Fertigteilindustrie GmbH ist Teil der internationalen Kirchdorfer Gruppe und bündelt das Know-how führender Spezialisten im Bereich Fertigbetonteile.

Sie bietet ein umfassendes Sortiment an Betonfertigteilen für Hoch- und Industriebau, Tiefbau, Bahn, Straße und Tunnelbau.

Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Hochwertige Betonfertigteile für moderne Bahn-, Straßen- und Tunnelprojekte

MABA strebt an, mit innovativen Betonfertigteilen für Bahn-, Straßen- und Tunnelbau gemeinsam mit dem türkischen Joint Venture der Firma Betra ein Partner für große, zukunftsweisende Infrastrukturprojekte in der Türkei zu werden.