MABA Fertigteilindustrie GmbH
Kurze Info über uns
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
MABA Fertigteilindustrie GmbH
Kirchdorfer Platz 1
2752 Wöllersdorf-Steinabrückl
Österreich
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Österreich
Über das Unternehmen
Firmenprofil
Die MABA Fertigteilindustrie GmbH ist Teil der internationalen Kirchdorfer Gruppe und bündelt das Know-how führender Spezialisten im Bereich Fertigbetonteile.
Sie bietet ein umfassendes Sortiment an Betonfertigteilen für Hoch- und Industriebau, Tiefbau, Bahn, Straße und Tunnelbau.
Geschäftswunsch
Geschäftswunsch
Hochwertige Betonfertigteile für moderne Bahn-, Straßen- und Tunnelprojekte
MABA strebt an, mit innovativen Betonfertigteilen für Bahn-, Straßen- und Tunnelbau gemeinsam mit dem türkischen Joint Venture der Firma Betra ein Partner für große, zukunftsweisende Infrastrukturprojekte in der Türkei zu werden.