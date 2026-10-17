MABA Fertigteilindustrie GmbH
Kısa bilgi
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Genel Merkez
MABA Fertigteilindustrie GmbH
Kirchdorfer Platz 1
2752 Wöllersdorf-Steinabrückl
Avusturya
2752 Wöllersdorf-Steinabrückl
Avusturya
Firma hakkında
Firma profili
MABA Fertigteilindustrie GmbH, uluslararası Kirchdorfer Grubu'nun bir parçasıdır ve beton prefabrik yapı elemanları alanında önde gelen uzmanların bilgi birikimini bir araya getirir.
Yüksek inşaat ve endüstriyel yapı, altyapı inşaatı, demiryolu, karayolu ve tünel inşaatı için kapsamlı bir beton prefabrik yapı elemanı portföyü sunmaktadır.
İş Fırsatları
İş Fırsatları
Modern demiryolu, karayolu ve tünel projeleri için yüksek kaliteli beton prefabrik elemanlar
MABA, Betra firmasının Türk ortak girişimiyle birlikte, demiryolu, karayolu ve tünel inşaatı için yenilikçi beton prefabrik elemanlar geliştirerek, Türkiye'deki büyük ve geleceğe yönelik altyapı projelerinin ortağı olmayı hedeflemektedir.