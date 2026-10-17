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MABA Fertigteilindustrie GmbH

Kısa bilgi
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MABA Fertigteilindustrie GmbH, uluslararası Kirchdorfer Grubu'nun bir parçasıdır ve beton prefabrik yapı elemanları alanında önde gelen uzmanların bilgi birikimini bir araya getirir.

Şirket arıyor: Ortak

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Genel Merkez

MABA Fertigteilindustrie GmbH
Kirchdorfer Platz 1
2752 Wöllersdorf-Steinabrückl
Avusturya
+4357715400
+4357715400201
office@maba.at
http://www.maba.at
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Firma hakkında

Firma profili

MABA Fertigteilindustrie GmbH, uluslararası Kirchdorfer Grubu'nun bir parçasıdır ve beton prefabrik yapı elemanları alanında önde gelen uzmanların bilgi birikimini bir araya getirir.

Yüksek inşaat ve endüstriyel yapı, altyapı inşaatı, demiryolu, karayolu ve tünel inşaatı için kapsamlı bir beton prefabrik yapı elemanı portföyü sunmaktadır.

İş Fırsatları

İş Fırsatları

Modern demiryolu, karayolu ve tünel projeleri için yüksek kaliteli beton prefabrik elemanlar

MABA, Betra firmasının Türk ortak girişimiyle birlikte, demiryolu, karayolu ve tünel inşaatı için yenilikçi beton prefabrik elemanlar geliştirerek, Türkiye'deki büyük ve geleceğe yönelik altyapı projelerinin ortağı olmayı hedeflemektedir.