Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft

Kurze Info über uns
Logo

Die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) ist Österreichs offizielle Exportkreditagentur (ECA) und unterstützt österreichische Exporteure und deren ausländische Kunden.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Strauchgasse 1-3
1010 Wien
Österreich
+431531270
+431531275698
exportservices@oekb.at
http://www.oekb.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) ist Österreichs offizielle Exportkreditagentur (ECA) und unterstützt österreichische Exporteure und deren ausländische Kunden.

Die OeKB bietet langfristige Finanzierungen mit sehr attraktiven Zinsen zum Kauf von österreichischen Investitionsgütern an. Der Kunde bekommt somit ein attraktives Gesamtpaket aus österreichischer Technologie und Qualität mit einem sehr günstigen langfristigen Kredit. Auch wenn österreichische Unternehmen im Ausland investieren wollen, d.h. eine Firma gründen oder sich an einer Firma beteiligen bzw. einem ausländischen Tochterunternehmen ein beteiligungsähnliches Darlehen zur Verfügung stellen wollen, unterstützt die OeKB mit günstigen Finanzierungen.

Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Investitionsgüter aus Österreich noch günstiger kaufen

Langfristige Finanzierungen mit niedrigen Zinsen

Die OeKB bietet langfristige Finanzierungen mit sehr attraktiven Zinsen zum Kauf von österreichischen Investitionsgütern an. Der Kunde bekommt somit ein Gesamtpaket aus österreichischer Technologie und Qualität mit einem sehr günstigen langfristigen Kredit. Die Finanzierungen sind für einzelne Exportgeschäfte möglich oder auch als Kreditlinie zum unkomplizierten Einkauf bei verschiedenen österreichischen Herstellern.