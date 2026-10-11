Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
1010 Wien
Österreich
Firmenprofil
Die Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) ist Österreichs offizielle Exportkreditagentur (ECA) und unterstützt österreichische Exporteure und deren ausländische Kunden.
Die OeKB bietet langfristige Finanzierungen mit sehr attraktiven Zinsen zum Kauf von österreichischen Investitionsgütern an. Der Kunde bekommt somit ein attraktives Gesamtpaket aus österreichischer Technologie und Qualität mit einem sehr günstigen langfristigen Kredit. Auch wenn österreichische Unternehmen im Ausland investieren wollen, d.h. eine Firma gründen oder sich an einer Firma beteiligen bzw. einem ausländischen Tochterunternehmen ein beteiligungsähnliches Darlehen zur Verfügung stellen wollen, unterstützt die OeKB mit günstigen Finanzierungen.
Geschäftswunsch
Investitionsgüter aus Österreich noch günstiger kaufen
Langfristige Finanzierungen mit niedrigen Zinsen
Die OeKB bietet langfristige Finanzierungen mit sehr attraktiven Zinsen zum Kauf von österreichischen Investitionsgütern an. Der Kunde bekommt somit ein Gesamtpaket aus österreichischer Technologie und Qualität mit einem sehr günstigen langfristigen Kredit. Die Finanzierungen sind für einzelne Exportgeschäfte möglich oder auch als Kreditlinie zum unkomplizierten Einkauf bei verschiedenen österreichischen Herstellern.