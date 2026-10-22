Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
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PHOTONIC, ein Unternehmen der WILD Gruppe, entwickelt, produziert und vertreibt optomechatronische Produkte, wie universelle Beleuchtungsmodule, komplette Lichtquellen, kleine Untersuchungsleuchten, photobiomodulare Systeme sowie sicherheitstechnische Geräte. Um dem Anspruch echter Innovation gerecht zu bleiben, ...
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Photonic Optische Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Dresdner Straße 81-85/7.OG
1200 Wien
Österreich
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