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Raiffeisen Bank International AG

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Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.

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Firmensitz

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien
Österreich
+431717070
+431717071715
customer@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.

Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A.

Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.

Gebäude
© Sabine Klimpt
Geschäftswunsch

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Export- und Handelsfinanzierung

Exportfinanzierung: Maßgeschneiderte Lösungen zur Finanzierung von Exportgeschäften und internationalen Investitionen – abgesichert durch eine Exportkreditagentur (ECA). Ob Import oder Export: Fachkundige Beratung unterstützt bei der optimalen Gestaltung internationaler Finanzierungen bei Import und Export.

Handelsfinanzierung: Absicherung von Risiken bei grenzüberschreitenden Handelsgeschäften. Ein umfassendes CEE-Netzwerk und globale Marktpräsenz ermöglichen individuelle Finanzierungslösungen sowie fundiertes Know-how im Bereich Handelsfinanzierung.