Raiffeisen Bank International AG
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
1030 Wien
Österreich
Firmenprofil
Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.
Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A.
Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.
Geschäftswunsch
Export- und Handelsfinanzierung
Exportfinanzierung: Maßgeschneiderte Lösungen zur Finanzierung von Exportgeschäften und internationalen Investitionen – abgesichert durch eine Exportkreditagentur (ECA). Ob Import oder Export: Fachkundige Beratung unterstützt bei der optimalen Gestaltung internationaler Finanzierungen bei Import und Export.
Handelsfinanzierung: Absicherung von Risiken bei grenzüberschreitenden Handelsgeschäften. Ein umfassendes CEE-Netzwerk und globale Marktpräsenz ermöglichen individuelle Finanzierungslösungen sowie fundiertes Know-how im Bereich Handelsfinanzierung.