Raiffeisen Bank International AG (RBI), önde gelen bir ticari ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterdiği Avusturya'nın yanı sıra, Orta ve Doğu Avrupa'yı (CEE) ana pazarı olarak görmektedir.

Grup, ayrıca leasing, varlık yönetimi, birleşme ve satın almalar gibi alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda diğer finansal hizmet sağlayıcıyı da bünyesinde barındırmaktadır.

RBI, iş faaliyetlerini desteklemek amacıyla Asya ve Batı Avrupa'da seçkin lokasyonlarda temsilcilik ve hizmet şubeleri de bulundurmaktadır.