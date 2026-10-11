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Raiffeisen Bank International AG

Kısa bilgi
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Raiffeisen Bank International AG (RBI), önde gelen bir ticari ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterdiği Avusturya'nın yanı sıra, Orta ve Doğu Avrupa'yı (CEE) ana pazarı olarak görmektedir.

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Genel Merkez

Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9
1030 Wien
Avusturya
+431717070
+431717071715
customer@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com
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Firma hakkında

Firma profili

Raiffeisen Bank International AG (RBI), önde gelen bir ticari ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterdiği Avusturya'nın yanı sıra, Orta ve Doğu Avrupa'yı (CEE) ana pazarı olarak görmektedir.

Grup, ayrıca leasing, varlık yönetimi, birleşme ve satın almalar gibi alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda diğer finansal hizmet sağlayıcıyı da bünyesinde barındırmaktadır.

RBI, iş faaliyetlerini desteklemek amacıyla Asya ve Batı Avrupa'da seçkin lokasyonlarda temsilcilik ve hizmet şubeleri de bulundurmaktadır.

Bina
© Sabine Klimpt
İş Fırsatları

İş Fırsatları

İhracat ve ticaret finansmanı

İhracat finansmanı: İhracat işlemleri ve uluslararası yatırımların finansmanı için İhracat Kredi Kurumu (ECA) tarafından güvence altına alınmış özel çözümler. İster ithalat, ister ihracat olsun: Grubun uzman danışmanlığı, ithalat ve ihracatta uluslararası finansmanın en uygun şekilde düzenlenmesine destek olur.

Ticaret finansmanı: Sınır ötesi ticaret işlemlerinde risklerin güvence altına alınması. Kapsamlı bir CEE ağı ve küresel pazar varlığı, bireysel finansman çözümleri ve ticaret finansmanı alanında sağlam temellere dayanan bir bilgi birikimi sağlar.