Rail Cargo Logistics - Austria GmbH
Kurze Info über uns
Rail Cargo Group – ÖBB Güterverkehr: Führender Bahnlogistiker in Europa bis Asien
Rail Cargo Group – ÖBB Güterverkehr: Führender Bahnlogistiker in Europa bis Asien
Mit 8.700 MitarbeiterInnen, Niederlassungen in ganz Europa und einem Jahresumsatz von 2,2 Milliarden EUR zählt die Rail Cargo Group zu den führenden Bahnlogistikunternehmen Europas. Die Rail Cargo Group betreibt gemeinsam mit starken ...
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Niederlassungen
Rail Cargo Logistics Uluslararasi Tasimacilik Lojistik ve Tic. Ltd. Sti
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad,. EGS Business Park B1 Blok Kat 7 / 271, Bakırköy
34149 Istanbul
Türkei
34149 Istanbul
Türkei
Firmensitz
Rail Cargo Logistics - Austria GmbH
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien
Österreich
1100 Wien
Österreich
Rail Cargo Logistics - Austria GmbH
Flughafen Wien, Objekt 263/2/F211
1300 Wien
Österreich
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Österreich