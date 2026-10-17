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Rail Cargo Logistics - Austria GmbH

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Rail Cargo Group – ÖBB Güterverkehr: Führender Bahnlogistiker in Europa bis Asien

Mit 8.700 MitarbeiterInnen, Niederlassungen in ganz Europa und einem Jahresumsatz von 2,2 Milliarden EUR zählt die Rail Cargo Group zu den führenden Bahnlogistikunternehmen Europas. Die Rail Cargo Group betreibt gemeinsam mit starken ...

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Niederlassungen

Rail Cargo Logistics Uluslararasi Tasimacilik Lojistik ve Tic. Ltd. Sti
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad,. EGS Business Park B1 Blok Kat 7 / 271, Bakırköy
34149 Istanbul
Türkei
+902124705858
+902124705868
Ercument.Gucuyener@railcargo.com
http://www.railcargologistics.com.tr
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