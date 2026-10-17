Rail Cargo Logistics - Austria GmbH
Kısa bilgi
Rail Cargo Group – ÖBB Yük Taşımacılığı: Avrupa'dan Asya'ya dek lider demiryolu lojistiği şirketi.
Rail Cargo Group – ÖBB Yük Taşımacılığı: Avrupa'dan Asya'ya dek lider demiryolu lojistiği şirketi.
8.700 çalışanı, Avrupa'nın her yerinde şubeleri ve 2,2 milyar Avro cirosuyla, Rail Cargo Group Avrupa'nın lider demiryolu lojistiği şirketleri arasında yer almaktadır. Rail Cargo Group güçlü ortaklarıyla birlikte ...
Bu şekilde temasa geçebilirsinizGeri İleri
Bu şekilde temasa geçebilirsiniz
Bu ülkede şubeleri bulunan
Rail Cargo Logistics Uluslararasi Tasimacilik Lojistik ve Tic. Ltd. Sti
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad,. EGS Business Park B1 Blok Kat 7 / 271, Bakırköy
34149 Istanbul
Türkiye
34149 Istanbul
Türkiye
Genel Merkez
Rail Cargo Logistics - Austria GmbH
Am Hauptbahnhof 2
1100 Wien
Avusturya
1100 Wien
Avusturya
Rail Cargo Logistics - Austria GmbH
Flughafen Wien, Objekt 263/2/F211
1300 Wien
Avusturya
1300 Wien
Avusturya