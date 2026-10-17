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Rail Cargo Logistics - Austria GmbH

Kısa bilgi
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Rail Cargo Group – ÖBB Yük Taşımacılığı: Avrupa'dan Asya'ya dek lider demiryolu lojistiği şirketi.

8.700 çalışanı, Avrupa'nın her yerinde şubeleri ve 2,2 milyar Avro cirosuyla, Rail Cargo Group Avrupa'nın lider demiryolu lojistiği şirketleri arasında yer almaktadır. Rail Cargo Group güçlü ortaklarıyla birlikte ...

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Bu ülkede şubeleri bulunan

Rail Cargo Logistics Uluslararasi Tasimacilik Lojistik ve Tic. Ltd. Sti
Yeşilköy Mah. Atatürk Cad,. EGS Business Park B1 Blok Kat 7 / 271, Bakırköy
34149 Istanbul
Türkiye
+902124705858
+902124705868
Ercument.Gucuyener@railcargo.com
http://www.railcargologistics.com.tr
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