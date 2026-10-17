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VERBAND DER BAHNINDUSTRIE

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Der Verband der Bahnindustrie ist die größte Interessensvertretung der österreichischen Eisenbahnzulieferindustrie.

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Firmensitz

VERBAND DER BAHNINDUSTRIE
Mariahilferstraße 37-39
1060 Wien
Österreich
+431 58839
office@bahnindustrie.at
http://www.bahnindustrie.at
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

Der Verband der Bahnindustrie ist die größte Interessensvertretung der österreichischen Eisenbahnzulieferindustrie. Er vertritt rund 50 Branchenunternehmen – vom Weltmarktführer bis zum KMU-Hidden Champion. Gemeinsam engagiert man sich für die besten Rahmenbedingungen für diese zukunftsweisende Branche und leistet so einen Beitrag zum Gelingen der Mobilitäts- und Klimawende – mit österreichischen Innovationen.

Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Vernetzung mit Stakeholdern der Bahnindustrie (Betreiber, Ministerien, EVUs)

Vernetzung mit für die Bahn-Industrie Österreich relevanten Stakeholdern (Ministerien, Staatsunternehmen - vergebende/ausschreibende Stellen, Botschaft).