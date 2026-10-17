VERBAND DER BAHNINDUSTRIE
Kurze Info über uns
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
VERBAND DER BAHNINDUSTRIE
Mariahilferstraße 37-39
1060 Wien
Österreich
1060 Wien
Österreich
Über das Unternehmen
Firmenprofil
Der Verband der Bahnindustrie ist die größte Interessensvertretung der österreichischen Eisenbahnzulieferindustrie. Er vertritt rund 50 Branchenunternehmen – vom Weltmarktführer bis zum KMU-Hidden Champion. Gemeinsam engagiert man sich für die besten Rahmenbedingungen für diese zukunftsweisende Branche und leistet so einen Beitrag zum Gelingen der Mobilitäts- und Klimawende – mit österreichischen Innovationen.
Geschäftswunsch
Geschäftswunsch
Vernetzung mit Stakeholdern der Bahnindustrie (Betreiber, Ministerien, EVUs)
Vernetzung mit für die Bahn-Industrie Österreich relevanten Stakeholdern (Ministerien, Staatsunternehmen - vergebende/ausschreibende Stellen, Botschaft).