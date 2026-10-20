Österreichische Wirtschaftsdelegation - Holzbau in der Türkei 2026

Österreichische Holzbau-Delegation | Fachforum und B2B-Treffen in Ankara & Istanbul

Im Rahmen der Wirtschaftsmission „Holzbau in der Türkei 2026“ besucht eine Delegation österreichischer Unternehmen Ankara und Istanbul, um ihre Kompetenzen, Technologien und Lösungen im Holzbau vorzustellen und den Austausch mit türkischen Branchenvertretern zu intensivieren.





Das Programm verbindet ein Fachforum in Ankara mit gezielter Geschäftsanbahnung in Istanbul. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Erdbebensicherheit, Brandschutz, nachhaltige Baukonzepte und innovative Holzbautechnologien. Ergänzende Fachvorträge, ausgewählte Projektbesichtigungen und individuelle B2B-Gespräche bieten Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, konkrete Anwendungsbereiche zu diskutieren und neue Kooperationsmöglichkeiten zu identifizieren.

Wir laden türkische Unternehmen, Architekten, Planer, Bauunternehmen, Branchenverbände und weitere interessierte Fachvertreter herzlich ein, an der Wirtschaftsmission teilzunehmen und die österreichische Delegation kennenzulernen. Nutzen Sie die Gelegenheit, neue Technologien und Lösungsansätze zu entdecken, fachliche Kontakte zu knüpfen und Perspektiven für die Zusammenarbeit im türkischen Holzbaumarkt zu entwickeln.





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ADVANTAGE AUSTRIA Istanbul

Ansprechperson: Nurcan Yerlikaya-Timurtas

T +90 212 211 14 76

E istanbul@wko.at

ADVANTAGE AUSTRIA Ankara

Ansprechperson: Hasan Sahin Cam

T +90 312 219 21 41

E ankara@wko.at