Avusturya Ticaret Heyeti - Türkiye’de Ahşap Yapılar 2026

Avusturyalı Ahşap Yapı Heyeti | Ankara ve İstanbul’da Uzmanlık Forumu ve B2B Görüşmeleri

“Türkiye’de Ahşap Yapılar 2026” başlıklı iş heyeti programı kapsamında, Avusturyalı firmalardan oluşan bir heyet, ahşap yapı alanındaki uzmanlıklarını, teknolojilerini ve çözümlerini tanıtmak ve Türk sektör temsilcileriyle bilgi alışverişini geliştirmek amacıyla Ankara ve İstanbul’u ziyaret edecektir.

Program, Ankara’da düzenlenecek bir uzmanlık forumunu İstanbul’da gerçekleştirilecek hedef odaklı iş geliştirme faaliyetleriyle bir araya getirmektedir. Depreme dayanıklılık, yangın güvenliği, sürdürülebilir yapı konseptleri ve yenilikçi ahşap yapı teknolojileri programın temel konularını oluşturmaktadır. Tamamlayıcı uzmanlık sunumları, seçilmiş proje ziyaretleri ve birebir B2B görüşmeleri; deneyimlerin paylaşılması, somut uygulama alanlarının değerlendirilmesi ve yeni iş birliği olanaklarının belirlenmesi için fırsatlar sunmaktadır.

Türk firmalarını, mimarları, planlamacıları, inşaat şirketlerini, sektör derneklerini ve ilgili diğer uzmanları iş heyeti programına katılmaya ve Avusturyalı heyetle tanışmaya davet ediyoruz. Yeni teknolojileri ve çözüm yaklaşımlarını keşfetme, sektör profesyonelleriyle bağlantılar kurma ve Türkiye’deki ahşap yapı pazarında iş birliği olanaklarını geliştirme fırsatından yararlanın.





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ADVANTAGE AUSTRIA Istanbul

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