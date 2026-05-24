ViennaUP 2026: Österreich und Türkeı im Zeichen von Innovation und Start-ups

ADVANTAGE AUSTRIA nutzte ViennaUP 2026, um gezielt internationale Akteur nach Wien einzuladen und ihnen Einblicke in das österreichische Start-up- und Innovationsökosystem zu ermöglichen. Auch eine türkische Delegation mit Investor von Galata Business Angels und Start-up-Vertreter von NEOHUB nahm am Festival teil.

Zum Auftakt traf die Delegation beim ViennaUP Hub am Karlsplatz auf internationale Gründer und Vertreter des Start-up-Ökosystems. Bei der offiziellen Eröffnung im Wiener Rathaus kamen anschließend Gründer, Investor, Unternehmen und internationale Ecosystem-Partner zusammen.

Ein besonderer Höhepunkt war der Connect Day 2026, eine der zentralen Matchmaking-Veranstaltungen von ViennaUP. Start-ups, Investor und Unternehmen nutzten die Gelegenheit für persönliche 1:1-Gespräche, neue Partnerschaften und grenzüberschreitende Kooperationsmöglichkeiten.

Auch der internationale Born Global Champions Pitch fand im Rahmen des Connect Day statt. Vor einem internationalen Publikum aus 16 Ländern präsentierten ausgewählte Start-ups ihre Geschäftsmodelle einer hochkarätigen Jury. Unter den Jurymitgliedern war auch Ata Uzunhasan von Galata Business Angels, der Teil der türkischen Delegation war. Als Top 3 Born Global Champions 2026 wurden CyberACI, Dishtracker und NovoArc GmbH ausgezeichnet.

Die türkische Delegation umfasste Vertreter aus den Bereichen Investment, Fintech, Banking, Cybersecurity und Start-ups, darunter Ata Uzunhasan (Galata Business Angels), Oğuzhan Çelebi (NEOHUB), Metin Karabiber (Enqura), Arif Ferah und Enes Selman Tütüncü (Paywall), Esad Erkan Köroğlu (TeamSec), Uğur Şeker (Digital Büro Istanbul), Arif Akdağ (EKA Global) sowie A. Yılmaz Yıldız (Zürich Sigorta).

ViennaUP zeigt eindrucksvoll, wie internationale Vernetzung, Wissenstransfer und persönliche Begegnungen neue Chancen für Start-ups, Investor und Unternehmen schaffen können. Die Teilnahme der türkischen Delegation unterstreicht zugleich das wachsende Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen den Start-up-Ökosystemen Österreichs und Türkiye.

ADVANTAGE AUSTRIA freut sich, den internationalen Austausch weiter zu fördern und auch künftig österreichische und türkische Akteur miteinander zu vernetzen.