ViennaUP 2026: İnovasyon ve girişimcilik için uluslararası buluşma noktası Viyana

ADVANTAGE AUSTRIA, bu yıl da uluslararası start-up ekosisteminden aktörleri Viyana’ya davet ederek Avusturya’nın güçlü girişimcilik ve inovasyon ekosistemini yakından tanımaları ve yeni bağlantılar kurmaları için önemli bir fırsat sundu. Bu kapsamda Galata Business Angels yatırımcıları ve NEOHUB start-up temsilcilerinden oluşan Türk heyeti de ViennaUP 2026’ya katıldı.

Heyet, festivalin Karlsplatz’daki ViennaUP Hub’da gerçekleştirilen açılış programında uluslararası girişimciler ve ekosistem temsilcileriyle bir araya geldi. Akşam saatlerinde ise Viyana Belediye Sarayı’nda düzenlenen resmi açılış etkinliğinde dünyanın farklı ülkelerinden girişimciler, yatırımcılar, şirketler ve ekosistem liderleriyle buluştu.

ViennaUP 2026’nın öne çıkan etkinliklerinden biri olan Connect Day, start-up’lar, yatırımcılar ve şirketleri bir araya getirerek birebir görüşmeler, yeni iş bağlantıları ve sınır ötesi iş birliği fırsatları için önemli bir platform sundu. Türk heyeti de etkinlik kapsamında çok sayıda görüşme gerçekleştirerek uluslararası bağlantılarını geliştirme fırsatı buldu.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Born Global Champions Pitch oldu. 16 ülkeden uluslararası bir izleyici kitlesi önünde gerçekleştirilen canlı sunum yarışmasında seçkin start-up’lar iş modellerini uzman jüriye sundu. Türk heyetinde yer alan Galata Business Angels temsilcisi Ata Uzunhasan da jüri üyeleri arasında yer aldı. Yarışmanın 2026 yılı Top 3 Born Global Champions’ları CyberACI, Dishtracker ve NovoArc GmbH oldu.

Türkiye’den katılan heyette yatırım, fintech, bankacılık, siber güvenlik ve start-up ekosisteminin farklı alanlarından temsilciler yer aldı. Heyet kapsamında Ata Uzunhasan (Galata Business Angels), Oğuzhan Çelebi (NEOHUB), Metin Karabiber (Enqura), Arif Ferah ve Enes Selman Tütüncü (Paywall), Esad Erkan Köroğlu (TeamSec), Uğur Şeker (Digital Büro Istanbul), Arif Akdağ (EKA Global) ve A. Yılmaz Yıldız (Zürich Sigorta) yer aldı.

ViennaUP 2026, uluslararası bağlantıların güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform sundu. Türk heyetinin katılımı ise Avusturya ve Türkiye start-up ekosistemleri arasındaki mevcut bağların güçlendirilmesine ve yeni iş birliği fırsatlarının ortaya çıkmasına katkı sağladı.

ADVANTAGE AUSTRIA olarak Avusturya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve girişimcilik bağlarını güçlendirmeye, iki ülkenin yenilikçi şirketlerini, yatırımcılarını ve ekosistem aktörlerini bir araya getirmeye devam ediyoruz.