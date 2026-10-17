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Getzner Textil AG

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How to get in touch

Headquarters

Getzner Textil AG
Bleichestraße 1
6700 Bludenz
Austria
+4355526010
+43555265650
fabrics@getzner.at
http://www.getzner.at
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