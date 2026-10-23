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KERN engineering careers GmbH

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KERN is a specialized talent solutions firm for technical and IT professionals.

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

KERN engineering careers GmbH
Herrenstraße 18
4020 Linz
Austria
+43732944310
office@kern-partner.at
http://www.kern-partner.at
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