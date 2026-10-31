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SAMPO GmbH

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Sampo specialises in the production and processing of thermoplastic polyurethane.

Industry

How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

SAMPO GmbH
Industriepark West 15
8772 Traboch
Austria
+43383320700
office@sampo.at
https://sampo.at/
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